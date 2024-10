Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali – Autonomie Locali Italiane: a 100 anni dalla morte, l’impegno di Matteotti nelle autonomie locali

Sabato 12 ottobre, alle ore 17.30, appuntamento a Cori, presso la biblioteca comunale ‘E.F. Accrocca’ con ‘Dalla Lega dei Comuni socialisti a Ali – Autonomie Locali Italiane. 1916 – 1924’. Il volume ricostruisce, a cento anni dalla morte, l’impegno di Giacomo Matteotti nelle autonomie locali e nella finanza locale.

Interverranno:

– Mauro Primio De Lillis, sindaco del Comune di Cori;

– Oscar Gaspari, autore del volume;

– Simonetta Imperia, assessore al Bilancio;

– Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio.

La Lega dei Comuni socialisti nasce a Bologna nel 1916, si ricostituisce a Firenze nel 1947 come Lega dei Comuni democratici, diviene Lega delle autonomie nel 1984, Legautonomie nel 2000 e ALI-Autonomie Locali Italiane nel 2020. Nel 2024, centenario della morte di Matteotti per mano di sicari fascisti, ALI ne approfondisce il ruolo nella Lega dei Comuni socialisti dal 1916 al 1922, e ne delinea l’attualità. È il Matteotti per i Comuni, specie per i piccoli come quelli del suo Polesine, e per la riforma della finanza locale in competizione con l’Anci di Luigi Sturzo. La sua eredità è anche nel suo Manuale del 1920 per gli amministratori socialisti, dove ha scritto che: «Il Bilancio, i Conti, le Imposte sono gli strumenti del mestiere dell’Amministratore pubblico». La Lega viene fondata nell’Italia liberale per affermare le istituzioni locali, difendere gli amministratori dal potere centrale, forte del pensiero di Andrea Costa, deputato e sindaco di Imola a fine Ottocento. Sostiene e diffonde progetti per lo sviluppo socio-economico locale, dei servizi pubblici, per la partecipazione al governo della cosa pubblica. La Lega è forte delle iniziative dei riformisti Emilio Caldara e Francesco Zanardi, sindaci di Milano e Bologna e del sacrificio di Matteotti. La storia prosegue nella Repubblica con i sindaci comunisti, socialisti e laici di grandi e piccole città e, oggi, con sindaci e amministratori schierati o indipendenti, sempre con il contributo di giuristi ed esperti di alto livello sui temi della finanza locale, delle politiche sociali, dell’urbanistica e dell’amministrazione pubblica. Unica tra le organizzazioni delle autonomie, la Lega ha sempre associato tutti gli enti locali, prima Comuni e Province, oggi anche Regioni. Su queste basi ALI-Autonomie Locali Italiane costruisce il proprio originale rapporto con la società, con le autonomie e con il potere centrale, che ne ha favorito e ne favorisce il ruolo di stimolo verso Governo e amministrazione nazionale e verso le altre organizzazioni degli enti locali.

