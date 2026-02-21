Dalla fusione Uil FPL e UIL PA, nasce la UIL FP Frosinone: Palombi eletto Segretario Generale

​Unificati i settori UIL PA e UIL FPL: un nuovo modello di sindacato europeo a difesa del lavoro pubblico.

​Si è celebrato a Pofi il primo congresso provinciale della UIL FP (Funzioni Pubbliche) di Frosinone. L’assise segna un momento storico per l’organizzazione territoriale, sancendo la nascita di una nuova categoria che unisce le forze e le esperienze della UIL PA e della UIL FPL.

​Il congresso ha eletto all’unanimità Maurizio Palombi come Segretario Generale della UIL FP Frosinone. La nuova Segreteria provinciale sarà composta da Pierluigi Quagliozzi, Carlo Campagna, Irene Todisco e Guido Compagnone, con Massimiliano Mastroianni incaricato del ruolo di tesoriere.

Palombi ha descritto l’unificazione come il culmine di un percorso di ascolto e lavoro comune, sempre al servizio dei lavoratori: “Questa è una nuova sfida – ha spiegato nella sua relazione – che aumenta le nostre responsabilità. Uniamo forze ed esperienze per essere più incisivi. Ringrazio chi ha guidato questa transizione; le nostre categorie si sono sempre incrociate ed era giunto il momento di renderle un’unica voce forte e coerente. ​Il mio impegno sarà costante e la mia presenza sarà sempre a disposizione. Continueremo ad essere un sindacato autonomo, responsabile e riformista, capace di contrattare con forza ma sempre con il senso delle istituzioni. Andiamo avanti insieme con equilibrio, determinazione e l’orgoglio di appartenere a una grande organizzazione come la UIL”.

La Segretaria Generale Territoriale di Frosinone Anita Tarquini ha espresso pieno sostegno al nuovo corso, sottolineando l’importanza del ricambio generazionale: “La Camera Sindacale ci sarà sempre per dare supporto a questa nuova realtà. Vedo un futuro roseo perché ci sono molti giovani pronti a impegnarsi. Era la scelta giusta da fare per dare solidità alla nostra azione sul territorio”.

​A sancire l’inizio del nuovo percorso la Segretaria Generale UIL FP Rita Longobardi che ha voluto essere presente al Congresso di Pofi per evidenziare il valore strategico dell’operazione: “Non è una semplice fusione – ha sottolineato- ma un progetto politico che ci allinea ai sindacati europei. I settori del pubblico, della sanità e delle funzioni locali sono stati smantellati da anni di attacchi senza precedenti. Con la nascita della FP siamo pronti ad affrontare le sfide cruciali che ci attendono”.

​Così il Segretario Regionale Claudio Benedetti: “Oggi viviamo un momento storico per rendere la nostra organizzazione sempre più forte. Senza la PA sentivo la mancanza di una completezza organizzativa. Uniti siamo più forti per difendere il pubblico impiego e i diritti di ogni lavoratore”.

​Il passaggio sancito a Pofi dà dunque ufficialmente il via alla nuova categoria FP, nata per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di un settore pubblico costantemente sotto pressione, garantendo una rappresentanza unitaria e moderna per tutti i dipendenti delle funzioni pubbliche della provincia.