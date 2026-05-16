Dal greenwashing agli equilibri geopolitici, il Congresso di Catania traccia la rotta di Codici per la tutela dei consumatori

Bilancio positivo per il Convegno Nazionale di Codici, svoltosi a Catania venerdì 15 maggio presso l’Hotel Nettuno nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’associazione. Un appuntamento che ha confermato tutta la propria centralità nel panorama della tutela dei consumatori, affrontando temi di grande attualità e rilevanza: le modifiche al Codice del Consumo, il contrasto al greenwashing e il rafforzamento delle tutele in materia di sostenibilità. Una giornata densa, ricca di contributi di altissimo livello, che ha restituito un quadro chiaro: i diritti dei consumatori sono sotto pressione e Codici non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. “Il convegno è stato uno specchio fedele della realtà che i consumatori affrontano ogni giorno – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale Codici –. Greenwashing, pratiche scorrette, normative che stentano a tenere il passo con i mercati, equilibri geopolitici che si ribaltano e si ripercuotono direttamente sui portafogli delle famiglie: non siamo di fronte a sfide astratte, ma a problemi concreti che richiedono risposte concrete. Codici non è un osservatore: è un attore in campo, ogni giorno, con strumenti legali, con denunce, con informazione. E lo sarà sempre di più, perché i diritti dei consumatori non sono negoziabili e non li lasceremo erodere in silenzio”. “Catania ha dimostrato di saper essere all’altezza di un appuntamento nazionale di primo piano – afferma l’avvocato Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia nonché Membro della Segreteria Nazionale dell’associazione –. Ma al di là dell’orgoglio per l’organizzazione, quello che ci rimane di questa giornata è la consapevolezza rinnovata di quanto il nostro lavoro sia necessario e urgente. I consumatori siciliani, come quelli di tutto il Paese, hanno bisogno di un’associazione che non si limiti a commentare i cambiamenti, ma che li anticipi, li combatta quando sono ingiusti e li traduca in tutele reali. Questo è il nostro impegno: massimo, senza riserve e senza sconti per chi viola i diritti dei cittadini”. Il convegno ha messo in evidenza quanto il mondo dei consumatori sia profondamente cambiato e continui a cambiare a ritmo accelerato. Le continue novità normative europee e nazionali, l’esplosione delle pratiche commerciali digitali, le distorsioni generate dal greenwashing selvaggio e gli stravolgimenti geopolitici internazionali, con i loro effetti diretti su prezzi, approvvigionamenti e mercati, disegnano uno scenario in cui i consumatori si trovano esposti a rischi sempre nuovi e spesso difficili da riconoscere. Non basta più aggiornare le leggi: serve una cultura della tutela che sia viva, presente e capace di adattarsi in tempo reale.