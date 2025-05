Dal 9 giugno attivo il nuovo collegamento Cotral Frosinone–Terracina

A seguito della richiesta del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, a Cotral SpA e all’assessore della Regione Lazio a mobilità e trasporti, Fabrizio Ghera, dal mese di giugno Cotral attiverà una coppia di corse da Frosinone a Terracina, andata e ritorno.

Il Sindaco Mastrangeli aveva infatti formalmente richiesto l’istituzione del servizio nei giorni scorsi.

“Con questo potenziamento del servizio di trasporto pubblico, dal 9 giugno – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – intendiamo rispondere concretamente alle esigenze di mobilità dei cittadini, agevolando chi desidera raggiungere Terracina per motivi turistici o familiari, soprattutto nel periodo estivo. Un servizio di questo tipo rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’integrazione tra i nostri territori e Terracina, località frequentata dai cittadini di Frosinone e provincia.

Il ringraziamento dell’amministrazione e dell’intera comunità è rivolto a Cotral SpA ed al Suo presidente Manolo Cipolla e, per la Regione Lazio, agli assessori Fabrizio Ghera e Pasquale Ciacciarelli per l’attenzione costante al territorio e per la disponibilità dimostrata nel sostenere le istanze provenienti dalla città di Frosinone”.

Cotral ha quindi istituito, dal prossimo 9 giugno, il collegamento Frosinone – Terracina andata/ritorno con la seguente coppia di corse:

ore 8, Capolinea Frosinone, Piazza Pertini – Terracina, Piazza XXV Aprile.

Ore 18, Terracina, Piazza XXV Aprile – Capolinea Frosinone, Piazza Pertini.

Come comunicato da parte di Cotral, le corse avranno frequenza lunedì/sabato e saranno attive in via sperimentale per un mese nel corso del quale saranno oggetto di monitoraggio da parte dell’azienda, al fine di verificarne l’effettiva utenza.