Dal 2 al 4 luglio a Cinecittà World il più grande salone “custom” show delle moto

Estiva e coinvolgente, unica per location e ricchezza di attrattive: arriva a Cinecittà World, dal 2 al 4 luglio, un’edizione speciale di Eternal City Motorcycle Custom Show, salone di riferimento per la scena motociclistica di centro e sud Italia, che si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni sanitarie vigenti, in una formula “open air”.

Nelle quattro edizioni precedenti, Eternal City Motorcycle Custom Show ha presentato il meglio della scena custom nazionale, con grandi ospiti dall’estero, in un contesto allegro e conviviale. Bike show, spettacoli, intrattenimento, esibizioni di artisti e performer, shopping, ristorazione e bar torneranno a intrattenere grandi appassionati e un pubblico ben più ampio all’insegna della passione per le due ruote speciali. Magico il contesto: le scenografie di Cinecittà, per rivivere classici del grande schermo. All’interno della manifestazione sarà ospitata anche la terza edizione di “Mototematica” il festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta che vedrà concorrere opere provenienti da tutto il mondo.