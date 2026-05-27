“Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”: giovedì la premiazione del concorso

Giovedì 28 maggio, alle ore 15.30, il Teatro Vittoria ospiterà l’evento pubblico conclusivo del concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, promosso dal Comune di Frosinone e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico di Frosinone.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nella costruzione dell’identità del nuovo sistema di Bus Rapid Transit della città, chiamandole a contribuire con idee, creatività e sensibilità progettuale a un’opera destinata a rappresentare una delle principali innovazioni nel campo della mobilità sostenibile cittadina.

Nel corso dell’evento saranno premiate le migliori proposte selezionate nell’ambito del concorso e verranno ufficialmente svelati il nome che accompagnerà il nuovo servizio BRT e la relativa immagine coordinata.

Gli studenti delle scuole medie sono stati invitati a proporre un nome originale per la linea BRT, mentre gli studenti del Liceo Artistico, oltre al nome, hanno potuto presentare anche la proposta grafica per la livrea degli autobus, comprensiva di colori, logotipo ed elementi visivi. Le proposte sono state valutate da una commissione tecnica sulla base di criteri quali originalità, creatività, capacità di rappresentare i valori del progetto BRT, riconoscibilità e legame con il territorio.

La manifestazione del 28 maggio costituirà dunque non soltanto il momento di premiazione dei partecipanti, ma anche l’occasione per presentare alla cittadinanza in anteprima l’identità visiva ufficiale del nuovo sistema di trasporto rapido, che sarà progressivamente applicata ai mezzi, alle fermate, alle pensiline, alla segnaletica e agli strumenti di comunicazione collegati al servizio.

“Abbiamo voluto che fossero i nostri giovani a dare un volto e un’identità a un progetto destinato ad accompagnare la crescita della città nei prossimi anni – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La partecipazione con cui studenti e istituti hanno accolto questa iniziativa dimostra quanto i ragazzi sappiano guardare al futuro con creatività ed entusiasmo. Il nome e la livrea che presenteremo giovedì al Vittoria sono il risultato di questo percorso condiviso e raccontano una Frosinone dinamica, moderna, in cui le nuove generazioni sono protagoniste delle scelte che riguardano la propria comunità”.

“Dietro ogni infrastruttura ci sono persone, idee e una comunità che si riconosce nei progetti che la riguardano – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e alla Mobilità Antonio Scaccia – Per questo abbiamo scelto di affidare agli studenti il compito di immaginare il nome e l’immagine del BRT. Le proposte ricevute hanno saputo interpretare con originalità il legame con la città, offrendo spunti creativi di grande valore. Grazie a tutti i partecipanti per aver contribuito a costruire un’identità condivisa per un servizio pensato per tutti i cittadini”.

“La scuola è il luogo in cui nascono idee, talenti e senso di appartenenza – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mario Grieco – Questo concorso ha dato agli studenti la possibilità di mettere la propria creatività al servizio della città, confrontandosi con una sfida concreta e stimolante. Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti e tutti i ragazzi che hanno partecipato con impegno e fantasia, dimostrando ancora una volta quanto il mondo della scuola sappia essere protagonista della vita della comunità”.