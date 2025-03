Da Veroli a caso letterario “Madre che resta ” di Patrizia Baglione

Caso letterario di una rinascita. Madre che resta di Patrizia Baglione dopo le molte copie vendute, sta riscontrando successo anche tra i personaggi della Cultura. Proprio in questi giorni, il libro si è ritrovato nelle mani della scrittrice Dacia Maraini, l’attore Pierfrancesco Favino e il regista Mario Balsamo. “Una storia dolorosa” sottolinea la stessa Maraini. Patrizia Baglione è già nota come poetessa per altre sue pubblicazioni, ma con Madre che resta sta raggiungendo il cuore e l’attenzione di molti. Secondo il regista e documentarista Balsamo, questo testo poetico e più nello specifico la storia dell’autrice ha tutte le carte in regola per diventare un film. 

Ma non é il dolore il tema centrale che interessa a Patrizia, piuttosto il riscatto e la tenacia capace di portare in altri luoghi. Dopo il bullismo a scuola, il mobbing subito a lavoro, una relazione violenta conclusa nella maniera più drammatica come quella dell’aborto; l’autrice è riuscita a ricostruirsi passo dopo passo la sua vita. Madre che resta è un libro poetico dedicato proprio a quella figura di figlio mai nato. Un omaggio potente prima di voltare pagina. Da qualche anno, ormai, Patrizia è impegnata nell’editoria e nella comunicazione. Scrive per diverse testate online di settore, collabora con alcune case editrici e da due mesi ne ha forndata una propria: nero_latte edizioni.

Ella ci tiene sempre a sottolineare come i sogni possano essere più forti della depressione stessa. Come questi facciano trovare la forza di alzarsi dal letto, prendere un treno e buttarsi tra la gente. Il percorso non è mai facile e le cadute restano sempre dietro l’angolo, ma non è quello che più conta. È importante quello che si fa, come si reagisce, quello che con estro e cuore si riesce a tirare fuori. Conta raccontarle le cose difficili, mettere empatia per le storie di tutti e ridare a ognuna il giusto peso.