Da Vallelunga a Le Castellet. Doppio impegno per i piloti del M.C. Mancini

Nel prossimo fine settimana, ci sarà un doppio appuntamento per il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri e per due dei suoi piloti. Si tratta di Marco Puglisi e Iuri Vigilucci, entrambi impegnati in pista, ma separati da circa milleduecento chilometri, difatti Puglisi gareggerà sul circuito di Vallelunga, mentre Vigilucci sarà impegnato sul tracciato francese del Paul Ricard. Andando nel dettaglio, il cepranese Marco Puglisi, prenderà parte alla prima gara della Pirelli Cup 1000, Marco sarà in sella a una Honda CBR1000RR allestita e curata dal team RB. Invece in Francia sul mitico tracciato del Paul Ricard, il volterrano Iuri Vigilucci, sarà in sella alla Kalex Moto 2 motorizzata Honda curata e assistita dal Vigi Racing Team. Si tratta di due piloti estremamente veloci e combattivi, con una buona storia e esperienza alle spalle, visto che hanno gareggiato su molteplici circuiti. La direzione del M.C. Franco Mancini 2000, confida molto nei suoi due portacolori e ha la certezza che terranno alto il vessillo del sodalizio ciociaro, comunque come sempre nelle gare, il responso finale arriverà domenica sera.