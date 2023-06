Da Sora ad Ararat l’ ennesima sfida di Ubtourbike

“ ARARAT2023” Questa l’ ennesima sfida del gruppo “Ubtourbike” . Tonino Mastroianni dopo l’ultima esperienza in Africa dello scorso anno torna con un mix tra escursionismo e viaggi on the road in sella alla sua moto senza una meta precisa! Con Diego Sardellitti e Gilberto Pompilio partiranno da Sora direzione Asia, alla scoperta della TURCHIA e GEORGIA. “Sarà che ogni volta si cambia luogo si cambia modo di vedere le cose” definita la Culla della Civiltà, la Turchia è il confine tra Occidente e Oriente un immenso patrimonio culturale ,dalla Cappadocia al Bosforo, dal mar Nero all’Anatolia, con una varietà infinita di paesaggi e culture. Istanbul, capitale degli imperi Ottomani e Bizantini, gli splendidi camini delle fate nella valle di Goreme, patrimonio dell’Umanità UNESCO e ancora Ankara la capitale, i siti archeologici più antichi al mondo Göbekli Tepe nel cuore della Mesopotamia lungo il confine Siriano, l’ascesa alla vetta del Nemrut Dağı, uno spettacolo unico che nonostante il terremoto potrà continuare a essere ancora ammirato! E ancora, Monte ARARAT (5137mt) il monte Biblico “alla scoperta dell ARCA di NOE’ “ la vetta più alta della Turchia al confine con IRAN e ARMENIA escursione alpinistica di 5 giorni immersi nella storia millenaria. Ancora con grande forza di volontà verso la Georgia la porta d’ingresso per l’Asia Centrale che ha per lungo tempo rappresentato un luogo di contrasti culturali e geografici. Tappa a Tbilisi la capitale proseguendo verso il confine con l’AZERBAIGIAN attraversando strade immerse nel verde delle alte montagne del Caucaso fino alle rive del Mar Nero. Dalle sue sponde tornando in Turchia salendo lungo una fitta vegetazione tappa obbligatoria a Trebisonda di impareggiabile bellezza si erge incastonato nella roccia circondato da un alone di mistero e profonda serenità il Monastero di SUMELA. Queste le Tappe: Instanbul-Aksaray-Cappadocia-Burj al Babas-Nemrut Dagi-Göbekli Tepe-MalatyaGoreme-Ani-Harran-Darende-Diyarbakir-Van-Igdir-Kars-Dogubayazit-AnkaraTbilisi-Monte Ararat (5137mt) -Batumi-Trebisonda-Tokat-Kavala-AlessandropoliSalonicco-Meteora. Italia-Grecia-Turchia-Georgia. “Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo” Gustave Flaubert.

