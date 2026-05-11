Da Roma a Casalvieri per inseguire un sogno: nuova vendita firmata “Case e Casali”

Un’altra compravendita conclusa con successo e una nuova storia pronta a cominciare. Questa mattina, presso la sede della Banca del Fucino a Roma, è stato stipulato l’atto notarile per la vendita di una splendida casa indipendente con vigneto situata nel comune di Casalvieri.

A coronare il sogno sono stati Mercedes e Vittorio, arrivati da Roma, che hanno scelto il fascino autentico della provincia di Frosinone e la tranquillità della Valle di Comino per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Una proprietà immersa nel verde, tra natura, silenzio e tradizioni, che rappresenta sempre più una scelta ricercata da chi desidera allontanarsi dal caos cittadino.

Grande soddisfazione anche per Paola e Gianfranco, che hanno affidato la vendita all’agenzia “Case e Casali”, realtà immobiliare che continua a distinguersi per professionalità, attenzione al cliente e valorizzazione del territorio.

In foto, al termine della stipula, gli agenti immobiliari Ciro Tomei e Giordano Maltesi insieme ai protagonisti della giornata, dopo un percorso affrontato con fiducia reciproca e concluso nel migliore dei modi.

Dietro ogni casa venduta non c’è soltanto una firma su un contratto, ma una nuova partenza, un investimento nel futuro e il desiderio di costruire nuovi ricordi in luoghi che sanno ancora emozionare.