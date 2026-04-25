Da Pechino a Frosinone: Innovation Bridge porta in Italia le lezioni delle Big Tech cinesi

Una delegazione di 22 professionisti ha visitato 16 realtà tecnologiche in 5 città cinesi. Il 29 aprile, a Frosinone, i risultati diventano strumenti concreti per le imprese del territorio.

Dal 9 al 19 aprile 2026, la Fondazione Innovation Bridge ha condotto una missione strategica in Cina con una delegazione di 22 professionisti, manager, imprenditori e studenti universitari provenienti da Lazio, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Dieci giorni, cinque città — Pechino, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen e Hong Kong — e 16 tra le aziende e istituzioni tecnologiche più avanzate al mondo.

Il risultato è un Technology Scouting Report che documenta lo stato dell’arte dell’innovazione cinese e le sue implicazioni concrete per le imprese italiane. L’obiettivo non è importare un modello, ma capire dove sta andando il mondo e come il territorio di Frosinone e Cassino può posizionarsi in anticipo, non in ritardo.

Cosa ha visto la delegazione

La missione ha portato la delegazione a visitare alcune delle realtà più significative dell’ecosistema tecnologico cinese: – BYD e Geely: fabbriche intelligenti dove l’AI integrata nel processo produttivo non è un progetto pilota, ma la normalità operativa.

– Alibaba, JD.com e Meituan: piattaforme digitali che gestiscono miliardi di transazioni con magazzini automatizzati, robot da consegna e algoritmi predittivi già in uso quotidiano.

– Unitree Robotics e UBTECH: aziende che producono robot umanoidi a prezzi accessibili — il modello G1 di Unitree è già disponibile a circa 12.000 euro — con applicazioni nell’industria, nella logistica e nella ricerca.

– Shanghai Data Exchange: la prima borsa mondiale di asset di dati, dove dataset certificati vengono comprati e venduti come qualsiasi altro bene economico.

– Zhongguancun Embodied AI Park a Pechino: un parco di 254.000 m² dedicato interamente alla robotica umanoide, con startup finanziate da Sequoia China e Hillhouse Ventures.

– Tongji University di Shanghai: incontro istituzionale che ha aperto la prospettiva concreta di una collaborazione accademica con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.Cinque segnali che l’Italia non può ignorare

Il report identifica cinque trend strutturali con implicazioni dirette per le imprese italiane:

– L’AI è operativa, non sperimentale. Da Alibaba a Meituan, l’intelligenza artificiale

gestisce processi core su scala miliardaria. Il divario con l’adozione media italiana si

allarga ogni mese.

– I robot umanoidi sono un mercato reale. Con prezzi sotto i 15.000 euro e produzione

in serie già avviata, le fabbriche italiane hanno 3-5 anni per prepararsi.

– L’ecosistema batte il prodotto singolo. WeChat, Xiaomi, Alibaba: le aziende vincenti

costruiscono ambienti integrati, non prodotti isolati.

– La velocità di esecuzione è un vantaggio competitivo. Xiaomi ha lanciato un’auto

elettrica in 4 anni. Il ritmo cinese è strutturalmente più alto di quello europeo.

– I dati sono la nuova infrastruttura. Mentre l’Europa regola, la Cina costruisce mercati.

Servono entrambe le cose.

Il 29 aprile a Frosinone: le lezioni dalla Cina diventano strumenti pratici

Il 29 aprile 2026, alle ore 18:00, Innovation Bridge porta i risultati di questa missione sul

territorio con un evento pubblico all’Auditorium San Paolo di Frosinone.

Il tema è “AI che scala il core business”: come l’intelligenza artificiale può fare crescere

un’azienda concretamente, partendo da situazioni reali. Non una conferenza teorica, ma una

serata con un keynote, una dimostrazione pratica e spazio per il networking.

Il programma:

– Alessandro Tommasi — fondatore di Will Media (1,5 milioni di follower, bilanci in utile

dal 2020), candidato alle elezioni europee 2024, fondatore di Future Proof Society —

terrà il keynote su come leggere i cambiamenti di mercato prima che diventino

emergenze.

– Ivan Ambra di Humans.tech guiderà una dimostrazione live di Claude Cowork,

l’agente AI che opera direttamente sul desktop dell’utente: apre file, rinomina cartelle,

gestisce attività ripetitive senza che l’utente debba intervenire.

– Spazio networking e musica dal vivo a chiusura della serata.

Data: 29 aprile 2026, ore 18:00

Luogo: Auditorium San Paolo, Frosinone

Accesso: Aperto al pubblico, prenotazione obbligatoria su www.innovationbridge.it

NOTE PER LA REDAZIONE

Innovation Bridge è una fondazione no profit con sede nella provincia di Frosinone, attiva

nella promozione della cultura tecnologica e dell’intelligenza artificiale tra PMI, professionisti,

scuole e istituzioni del territorio. Dal 2023 organizza eventi divulgativi, percorsi formativi e

missioni esplorative per connettere il Lazio meridionale con i principali ecosistemi di

innovazione globali.