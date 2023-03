Da Paliano a Roma: la rete delle realtà che si occupano di riabilitazione psichiatrica per educare la comunità sociale all’inclusione e all’integrazione

Organizzata per venerdì 10 marzo 2023 alle ore 10:30 nella sala polivalente della Struttura Residenziale Psichiatrica Samadi di Roma la proiezione del cortometraggio Il Natale non è come un film basato su storie vere, racconti e ricordi di persone con disagio.

Nel cast del corto alcuni ospiti delle strutture riabilitative residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano che grazie ad un team multi-disciplinare creato ad hoc per prepararli a stare davanti ad una macchina da presa, interpretano se stessi e una parte del loro vissuto. A condurre l’opera l’autrice e regista romana Barbara Patarini insieme con Vincenzo Prisco, amministratore unico delle residenze psichiatriche palianesi. I due hanno insieme lavorato all’idea di attivare questo progetto cinematografico a tema sociale e hanno concretizzato l’iniziativa coinvolgendo diverse strutture a collaborare con l’invio di racconti e ricordi legati al Natale.

Grazie infatti alla rete instaurata nel corso degli anni fra alcune strutture che si occupano di salute mentale e riabilitazione socio-sanitaria è stato possibile raccogliere, condividere e selezionare esperienze reali, storie di Persone che hanno visto mai creata o distrutta la magia delle festività natalizie.

Il focus dello short-film Il Natale non è come un film è su tematiche quali infanzia difficile, futuro incerto, progresso della malattia mentale e sopratutto sull’indispensabilità di percorsi di riabilitazione: le storie selezionate e raccontate nel cortometraggio Il Natale non è come un film hanno una loro personalità ben delineata, sono toccanti, emozionanti e forti. Trovano però tutte una matrice che le accomuna: all’interno del percorso comunitario e riabilitativo avviene una rinascita interiore.

Il cortometraggio è stato realizzato grazie all’importante patrocinio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma. Il Natale non è come un film è stato iscritto a numerosi festival ed è già semi – finalista al Robinson Film Awards (RFA) festival cinematografico indipendente certificato da IMDb e FilmFreeway.

Dopo il successo della prima proiezione in Regione Lazio lo scorso 20 dicembre organizzata dall’ente patrocinante il cortometraggio sarà trasmesso nella Sala Polivalente della clinica Samadi di Roma struttura residenziale psichiatrica dedicata alla salute mentale e ai disturbi correlati.

Farà seguito alla proiezione un incontro interattivo con gli ospiti di Casa Johnny&Mary e l’amministratore delle strutture psichiatriche e direttore artistico del festival “Corto ma non troppo” Vincenzo Prisco, con il Responsabile della Direzione medica della SRP Samadi Dott. Antonio Buonanno e con l’autrice e regista del cortometraggio Barbara Patarini Valenza.

Durante l’incontro verranno analizzate insieme ai partecipanti le fasi organizzative, tecniche e l’esperienza emotiva. L’accesso in Struttura è libero ma sarà consentito, nel rispetto delle norme vigenti, ai visitatori muniti di mascherina.

COMUNICATO STAMPA