Da oggi le ferrovie ex concesse a Cotral e Astral, le tappe degli interventi per migliorare il servizio

Da oggi Cotral e Astral subentrano nella gestione delle Ferrovie ex concesse. Le aziende, compatibilmente con i problemi strutturali che richiedono una tempistica più ampia per arrivare al cambiamento, hanno però un progetto di reindustrializzazione che permetterà di apportare fin da subito miglioramenti in fatto di comunicazioni alla clientela, tornelli e lavori sull’infrastruttura e nelle stazioni. Ma anche per quel che riguarda nuovi treni e frequenze, ecco le tempistiche degli interventi programmati.

Orari. Fino al 31 dicembre 2022 rimarranno quelli programmati dal gestore uscente.

Customer service. Per segnalazioni, richieste d’informazione e reclami i clienti potranno rivolgersi al numero unico Astral e Cotral 80017471 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20), o compilare il form di contatto disponibile nel footer del sito web www.cotralspa.it al link “Scrivici”. A supporto dell’assistenza clienti i canali social Instagram e Twitter @BusCotral e i canali dedicati Facebook, Twitter e Telegram di Astral @romalidoromaviterbo e @AstralFerrovie divulgheranno le principali informazioni sullo stato del servizio. Sull’App BusCotral e sul sito web www.cotralspa.it è invece possibile reperire gli orari programmati delle corse di entrambe le linee ferroviarie.Â

Servizi sostitutivi e integrativi. Per quanto riguarda la Roma – Civita Castellana Viterbo il servizio sostitutivo/integrativo da Montebello a Catalano sarà svolto da Cotral con propri bus secondo gli orari già definiti dal precedente gestore. In coincidenza con l’avvio dei cantieri notturni di Rfi per l’ammodernamento dell’infrastruttura della Roma – Lido, in programma il prossimo 11 luglio, il servizio sostitutivo sarà svolto da un fornitore esterno aggiudicatario di una procedura di gara a partire dalle 20.45 a fine servizio (13 bus, frequenza 15 minuti). Anche i servizi sostitutivi in caso d’emergenza saranno affidati a fornitori esterni che metteranno a disposizione i propri mezzi in funzione delle necessità contingenti. Entro sessanta giorni il Piano operativo dei servizi sostitutivi sarà trasmesso alla Regione Lazio in qualità di ente affidante, come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nuova App. Una nuova versione dell’App BusCotral sarà rilasciata alla fine del mese di agosto. Le nuove funzionalità rivoluzioneranno l’esperienza di viaggio: i passeggeri non solo potranno visualizzare gli orari in tempo reale ma anche ricevere notifiche push personalizzate sulle modifiche al servizio programmato in base alle abitudini di viaggio (linea e orari) dichiarate. Inoltre nella nuova versione dell’App i clienti potranno valutare ogni singolo viaggio.Â

Frequenza delle corse. Con il rientro progressivo dalla manutenzione nel corso dell’autunno di quattro treni completamente revisionati (un CAF MA300 e tre M200) sarà possibile garantire una maggiore qualità e affidabilità del servizio. L’obiettivo è raggiungere a gennaio 2023 una frequenza dei passaggi nell’orario di punta di 15 minuti con un aumento della produzione chilometrica del 12%.

Nuovi treni. La Regione Lazio ha aggiudicato una gara dal valore di 350milioni di euro per l’acquisto di 33 nuovi treni: 15 per la Roma – Lido e 18 per la Roma- Civita Castellana – Viterbo. L’ingresso progressivo in servizio dei nuovi convogli da gennaio 2024 consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di attesa dei passeggeri in banchina.

Tornelli. È in corso di aggiudicazione una gara per sostituzione dei tornelli nelle stazioni della Roma – Lido al fine di contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell’evasione tariffaria.Â

Stazioni. Astral ha già aggiudicato la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione della stazione di Castel Fusano con un investimento di 1,5 milioni di euro. Sono in corso di progettazione i lavori per il rifacimento dei servizi igienici delle 13 stazioni della Roma – Lido. Â

COMUNICATO STAMPA

