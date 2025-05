Da oggi giovedì 22 a domenica 25 maggio la “Pink Week” promossa dal Rotaract Club Cassino in favore di Susan Komen Italia

Quattro appuntamenti in quattro giornate animeranno la città per promuovere la lotta contro il tumore al seno attraverso la prevenzione e il sostegno alla ricerca.

Si comincia da giovedì 22 maggio, dai più giovani: in mattinata, presso la Sala Restagno del Comune, a partire dalle 11, si svolgerà “Imparare a prevenire” un incontro rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori di Cassino.

Domani, Venerdì 23 maggio sarà una giornata tutta dedicata allo sport: presso lo Sporting Club di Cassino si terranno, a partire dalle 15:30, delle lezioni gratuite di yoga, pilates e ginnastica dolce, introdotte da interventi sull’impatto benefico dell’attività sportiva nell’ambito della prevenzione primaria. Seguirà “Basket for the Cure”, una partita amichevole tutta dedicata alla prevenzione: il ricavato dell’acquisto dei biglietti sarà interamente devoluto a Susan Komen Italia

La prevenzione arriva in piazza Sabato 24 maggio: nel pomeriggio, a partire dalle 15, in piazza Diamare saranno effettuati screening ginecologici gratuiti, grazie alla disponibilità dell’equipe medico sanitaria che sostiene l’iniziativa. Saranno presenti anche uno stand della ASL di Frosinone per informazioni sugli screening offerti dalla Regione e un banchetto dedicato al check-up fisioterapico.

A chiudere la settimana la Walk for the Cure: domenica 25 maggio le strade di Cassino si coloreranno di rosa per la camminata in favore di Komen Italia. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Diamare, alle 10 si parte!

Un’occasione preziosa per la città di Cassino per unirsi a sostegno della prevenzione, della ricerca e della salute femminile.