Da martedì prime prove d’Inverno con altro maltempo, freddo e neve anche a bassa quota, i dettagli

Dopo una pausa dal forte maltempo attesa per lunedì 28, ecco che da martedì 29 il tempo peggiorerà nuovamente sul nostro Paese. Questo a causa di un nuovo vortice che ancora una volta avrà come bersaglio principale il Sud Italia. Si tratterà dell’ennesimo sistema di bassa pressione alimentato da fredde correnti settentrionali, con ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica e piogge e temporali localmente intensi al Centro-Sud. A differenza degli altri vortici che hanno colpito l’Italia negli ultimi giorni, questo sarà leggermente meno intenso e più a carattere invernale con nevicate anche a quote medio-basse. Attenzione però, con meno intenso non significa che bisogna prestare meno attenzione, la probabilità di fenomeni intensi su determinate zone con locali criticità sarà sempre alta. Ma vediamo andando un po’ più nel dettaglio cosa accadrà.

Lunedì 28: nel complesso sarà la giornata più stabile della prima parte della settimana ma non mancherà comunque qualche pioggia. In particolare la sera su Liguria, Viterbese e Nord di Roma e Sicilia. Su quest’ultima fenomeni localmente anche moderati o abbondanti. Nevicate oltre i 900m su Appennino Tosco-emiliano e Alpi. Nebbie al mattino lungo il Po. Ventilazione da Nord-Est ancora sostenuta al Sud ma in deciso calo durante il giorno. Tramontana tesa tra Savona e Genovesato. Temperature nel complesso stazionarie, sotto i 10°C le massime al Nord.

Martedì 29: forte maltempo tra Calabria e Sicilia con temporali anche violenti sulle aree ioniche delle due regioni, possibili criticità e allagamenti. Piogge moderate o abbondanti su Sardegna, Puglia, Basilicata e Cilento, sparse sul medio Adriatico ed Emilia Romagna. Nelle ore mattutine precipitazioni diffuse sul Nord Est e Lombardia con nevicate fino a 400-600m in Trentino, oltre i 700m altrove sulle Alpi, sopra i 650-700m sull’Appennino settentrionale. Vento forte e freddo di Grecale sulle aree del medio-alto Tirreno, di Scirocco al Sud e sullo Ionio.

Mercoledì 30: rovesci intensi su Puglia, Basilicata e localmente sulle coste tirreniche siciliane e calabresi. Piogge anche in Campania, medio-basso Adriatico e Romagna. Più stabile e soleggiato su Alpi e Liguria, nubi sparse sulla Pianura Padana con nebbie nel primo mattino. Quota neve intorno ai 700m sull’Appennino centro-settentrionale.

Tendenza meteo: modelli che mostrano ancora una spiccata incertezza ad inquadrare la seconda parte della settimana. Parrebbe probabile una fase più piovosa al Nord Italia con importanti nevicate sulle Alpi ma anche un rialzo termico. Vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito.

FOTO E FONTE 3B METEO