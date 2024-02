Da Manuela Arcuri alle star di Mare fuori. Il Cineturismo sbarca a Gaeta

“Il Cinema incontra il turismo”: giovedì 7 marzo la prima edizione del Premio voluto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina.

Giovedì 7 marzo alle ore 20:30 presso il Cine-Teatro Ariston di Gaeta si svolgerà la prima edizione del Premio “Il cinema incontra il turismo”, voluto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, con l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con Alfiere Productions.

La serata – sotto la direzione artistica di Daniele Urciuolo – avrà lo scopo di promuovere il territorio della provincia di Latina attraverso il cinema e il relativo turismo culturale.

“Le produzioni legate a progetti cinematografici e televisivi che scelgono i luoghi delle nostre province per ambientare le loro storie creano un indotto rilevante sia per il coinvolgimento delle imprese operanti sul territorio, sia per l’assunzione di personale specializzato nonché per l’accrescimento dell’immagine dell’area vasta Frosinone Latina a livello turistico. I nuovi trend sul cineturismo parlano chiaro, come i numeri che certificano una potenza moltiplicativa, in termini di indotto economico, che va a beneficio di tutti. Per questo abbiamo deciso di sostenere un’iniziativa sviluppata in due eventi, uno in provincia di Latina e un altro, che si svolgerà successivamente, in provincia di Frosinone. Il principale obiettivo sarà quello di valorizzare il nostro potenziale a livello nazionale”. – Queste le parole del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, SiCamera e Assonautica Italiana Giovanni Acampora.

La serata del 7 marzo vedrà prestigiosi interventi tecnici, come quello del prof. Michelangelo Messina, esperto di cineturismo, e momenti di puro spettacolo come la live performance di Federica Buda, giovane cantante nota al pubblico per aver partecipato ai talent show X Factor e The Voice of Italy lavorando al fianco della grande Raffaella Carrà. Non mancheranno proiezioni e incontri con attori di rilievo come la ambassador della serata Manuela Arcuri e Francesco Panarella, giovane attore che interpreta il ruolo di “Cucciolo” nella serie RAI di successo “MARE FUORI”.

“Grazie ai numerosi film e serie tv ambientati nel nostro territorio i tour operator ricevono sempre più spesso richieste di pacchetti di itinerari dedicati ai luoghi del cinema e, attraverso operazioni di marketing esperienziale e grazie all’uso di strumenti di promozione come i social network, possiamo incrementare questa tendenza positiva”. – Conclude Daniele Urciuolo.

Ingresso gratuito su invito fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: 3278814485.

COMUNICATO STAMPA