Da Grossetto ad Arpino, passando per Rieti, Roma e Guidonia, Abbruzzese (Lega) è inarrestabile

Toscana o Lazio, per Mario Abbruzzese non cambia nulla. Il candidato della Lega alle prossime elezioni europee non fallisce un colpo: sindaco, amministratori e sostenitori lo accolgono a centinaia in ogni luogo. Ieri la prima tappa del tour l’Europa dei territori è stata Grosseto: con il Senatore Gian Marco Centinaio e l’On.Cinzia Bonfrisco. “Un’energia contagiosa – ha detto Abbruzzese – ha animato le discussioni su infrastrutture, Made in Italy, lavoro giovanile e sviluppo delle piccole e medie imprese. Con il vostro sostegno, trasformeremo queste idee in realtà. L’8 e 9 giugno tutti al voto per portare i nostri territori nell’Europa del Futuro. Un ringraziamento speciale al Senatore Peppe Esposito, al consigliere regionale Andrea Ulmi, a Mario Lolini, al Dott. Claudio Pacella, ai consiglieri Comunali di Grosseto Baldi e Pacella, all’’assessore di Arezzo Alessandro Casi, al consigliere comunale di Orbetello, Silvia Maggi ed all’On.Daniele Giannini”. Seconda tappa Roma Eur: un’incontro partecipato con tanti cittadini. “Ho ascoltato – ha spiegato Abbruzzese – e mi sono confrontato su tematiche centrali per il futuro dell’Unione Europa. L’impegno dell’Europa dei Territori è deciso a voler rappresentare tutte le istanze delle comunità, partendo dalla salvaguardia della nostra identità, della nostra cultura e del nostro tessuto imprenditoriale. Poi il trasferimento verso Roma Nord: “Abbiamo affrontato temi cruciali- ha detto ancora il già presidente del consiglio regionale del Lazio – come il Green Deal europeo, il sostegno alle piccole e medie imprese e le opportunità per i giovani. Grazie a tutti per la vostra partecipazione ed il vostro calore! Un ringraziamento all’On. Pietro Sbardella RegioneSbardella, Elise Russo e Paolo Pascariello per aver organizzato questo incontro con i loro amici”. Rotta poi verso Rieti-Passo Corese: l’Europa dei Territori, con la Candidata Francesca Dionisi, ha incontrato l’imprenditori per rafforzare il tessuto produttivo e il distretto industriale. “A servizio della provincia di Rieti per implementare l’economia, – ha detto Abbruzzese – assicurare un futuro ai giovani e rappresentare le piccole e medie imprese nel parlamento europeo del futuro. Un ringraziamento speciale a Vice Coord. Lega Mariano Calisse, alla Pres.Prov.Rieti Roberta Cuneo e Ass.Comunale Fabio Bertini”. Con l’On. Laura Cartaginese e in collegamento l’On. Anna Cinzia Bonfrisco, il candidato della Lega ha partecipano ad un altro incontro a Guidonia. “Abbiamo parlato dell’economia delle piccole e medie imprese, della salvaguardia del settore agroalimentare, della valorizzazione del Made in Italy e dellla creazione di nuove opportunità per i giovani. L’8 e 9 giugno potete fare tutti la differenza! Un ringraziamento a Paolo Della Rocca, Marco Bottani, Andrea Mazza, Christian Caponera, Anna Mari, Veruska Sirimarco, Domenico Cecchetti, Paola Sordini, Pietro Sbardella Regione e Massimo Bevilacqua”. Nonostante il grande sforzo Abbruzzese non è riuscito ad Arpino, dove anche lì ad aspettarlo c’erano centinaia di persone. “Non ho partecipato personalmente all’evento, – ha spiegato infine Abbruzzese – però vedere tanta gente anche in mia assenza mia ha emozionato. Segno che un grande gioco di squadra fà la differenza. Un abbraccio caloroso al mio amico Mauro Iafrate, alla consigliera comunale Elvira Puzzuoli, al Cons.Lino Caschera, al consigliere provinciale Andrea Amata, all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, all’On.Nicola Ottaviani che con la loro presenza stanno arricchendo una campagna elettorale europea entusiasmante”.

COMUNICATO STAMPA

