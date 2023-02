Da domani irruzione artica sull’Italia: in arrivo pioggia, vento e neve a bassa quota

Dopo il caldo anomalo e la stabilità degli ultimi giorni l’Italia si prepara a vivere una fase di tempo instabile o perturbato che avrà caratteristiche più invernali anche se non ovunque. L’artefice del cambiamento sarà un impulso di aria fredda di matrice artica marittima che si sta già mettendo in movimento dal Mar di Norvegia verso il Mare del Nord e raggiungerà l’Europa centrale entro sabato sera. A quel punto un vortice presente sulla Spagna farà da calamita per le correnti artiche costringendole a piegare verso ovest. Questa manovra farà si che tutta l’area depressionaria si sposti sul Mediterraneo con nuova energia derivatagli dall’apporto freddo.

Il vortice redivivo si muoverà dalle Baleari verso la Sardegna mettendo sotto scacco parte della Penisola ma con effetti assai diversi. Sulle regioni del Nord e parte del Centro in particolare Nordovest, Emilia Romagna, Toscana e Marche dove le correnti umide andranno a convergere con l’aria molto fredda in ingresso dalla porta della Bora avremo clima freddo e precipitazioni a carattere nevoso fino a quote molto basse e localmente anche in pianura.

In un primo momento la posizione del minimo aveva lasciato supporre fenomeni nevosi più abbondanti e più diffusi al Nord che avrebbero coinvolto anche la Lombardia. Con l’ultimo aggiornamento invece il minimo viene visto più a ovest e di conseguenza il coinvolgimento del Nord risulta meno incisivo. Sul resto del Centro e una parte del Sud dove prevarranno le correnti miti di scirocco, le precipitazioni saranno a prevalente carattere piovoso con rovesci e temporali. La giornata che aprirà ufficialmente questa nuova fase sarà quella di domenica ma come detto anche all’inizio della nuova settimana avremo a che fare con una situazione analoga.

Nella giornata di lunedì il vortice continuerà a tenere banco soprattutto su Sardegna, regioni centrali e Sud tirrenico portando piogge e temporali. Resterà coinvolta anche un parte del Nordovest seppur con fenomeni non molto incisivi ma che potranno essere nevosi a tratti fino in pianura. Martedì se i modelli confermeranno l’evoluzione il minimo potrebbe retrocedere leggermente verso le Baleari e questo favorirebbe maltempo sulla Sardegna e una instabilità meno accesa sui settori peninsulari. Il denominatore comune per tutti sarà una forte ventilazione, di Bora al Nord con raffiche che sul Triestino potranno facilmente superare i 100km/h, di scirocco al Centro Sud.

Foto e fonte 3B METEO