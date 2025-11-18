Da Codici supporto ai proprietari di veicoli Opel nella campagna di richiamo per gli airbag Takata

Prosegue l’attività di assistenza promossa dall’associazione Codici per tutelare i proprietari di veicoli Opel oggetto della campagna di richiamo a causa degli ormai famosi airbag Takata. Come spiegato in un avviso pubblicato sul sito della casa automobilistica, le sostanze chimiche contenute in questi dispositivi di gonfiaggio potrebbero deteriorarsi nel tempo, soprattutto quando esposte a condizioni climatiche calde e umide. Questo può provocare, in caso di incidente con attivazione dell’airbag, la rottura di alcuni dispositivi con conseguenti lesioni gravi o addirittura mortali, nel peggiore dei casi.

I veicoli interessati dalla campagna di richiamo sono: Opel Astra (03.01.2005 – 11.06.2014), Opel Cascada (08.05.2012 – 22.08.2018), Opel Meriva (05.02.2009 – 24.03.2017), Opel Mokka (15.12.2011 – 06.06.2018), Opel Vectra (04.07.2003 – 10.10.2008), Opel Zafira (25.02.2011 – 26.07.2016), Opel Astra 10 (24.02.2009 – 23.08.2018), Opel Signum (16.02.2005 – 19.06.2008).

“Stiamo seguendo questa vicenda per fornire supporto ai consumatori – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed assicurare tempi rapidi sia nella presa in carico della segnalazione che nell’intervento di sostituzione dell’airbag. Il caso è delicato, perché da una parte c’è la sicurezza e dall’altra c’è l’esigenza quotidiana di avere a disposizione la propria auto”.

Stellantis sta richiamando tutti i veicoli interessati dei suoi marchi per sostituire gli airbag a tutti i clienti coinvolti, con un approccio scaglionato, per garantire la sicurezza prima di tutto e servire tutti i clienti nel modo più rapido ed efficiente. Alcuni modelli Opel Meriva, Signum, Vectra, Astra e Cascada, sono soggetti ad un avviso di “stop drive”. È possibile identificare i veicoli interessati utilizzando il codice di richiamo “KU3”, che viene visualizzato dopo aver controllato il VIN. Se il veicolo è coinvolto, Opel chiede di non guidarlo e di fissare immediatamente un appuntamento per la sostituzione dell’airbag. Il VIN, ovvero Numero di identificazione del veicolo, è indicato sul documento di immatricolazione del veicolo. Deve essere composto da 17 caratteri.

I proprietari dei veicoli Opel oggetto della campagna di richiamo per gli airbag Takata possono rivolgersi a Codici in caso di problemi nella sostituzione del dispositivo, ad esempio per la mancata risposta da parte dell’officina oppure per i tempi lunghi per l’appuntamento. È possibile contattare l’associazione dei consumatori telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.