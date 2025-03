CYBERBULLISMO, ROCCA: «FELICI DI SOSTENERE CAMPER DEL MOIGE CONTRO PIAGA SEMPRE PIU DILAGANTE»

«Dialogo, confronto, comprensione delle ragioni dell’altro: questi sono alcuni degli “antidoti” al bullismo e al cyberbullismo. Una piaga sempre più dilagante a cui le Istituzioni devono dare risposte concrete e immediate. Bisogna parlare ai giovani, senza retorica. Il Camper del Movimento dei Genitori Italiani (MOIGE) è un punto di riferimento importante che porta, in ogni territorio del Lazio, il supporto e l’assistenza psicologica nelle scuole. Siamo felici di sostenerlo e di aver consegnato gli attestati di partecipazione al progetto “Giovani Generazioni” agli alunni degli Istituti “Alessandro Volta” di Latina e “Alda Merini” di Rieti, insieme agli Assessori Simona Baldassarre, Giuseppe Schiboni e alla Consigliera Chiara Iannarelli. In un mondo che tende sempre più a dividere, soltanto il riconoscimento della diversità, intesa come dono e ricchezza, può salvarci da un futuro di solitudine e di esclusione». Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=641859738781602&id=100088727453600&rdid=SA3Ka9mLZUmQFoD2#

