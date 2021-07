Curiosità / Quali sono le squadre più amate dai tifosi?

Squadra del cuore a parte, c’è sempre un’altra che i tifosi ammirano di più. Ebbene alcuni ricercatori dell’Università del Kansas (Usa) si sono chiesti quali potevano essere i motivi che li spingessero a tifare per una squadra che non era la loro. La risposta? Le persone prediligono squadre che hanno lavorato duramente per raggiungere il loro livello rispetto a team dal successo rapido grazie alla disponibilità di molto denaro.

MEGLIO UNA SQUADRA CHE FATICA O CHE È RICCA? Gli studiosi hanno chiesto a oltre 1.500 statunitensi di esprimere il loro gradimento per team che hanno potuto godere di una strada facile per arrivare in vetta, per esempio attraverso l’acquisto di grandi campioni, e altri che invece si sono fatti da soli, scalando faticosamente la china fino all’eccellenza.

Ebbene. Le persone erano più propense a tifare per le squadre costruite nel tempo, apprezzando lo sforzo e l’impegno per ottenere buoni risultati a partire da zero. Questo spiega il fascino delle squadre che, pur ottenendo poche vittorie ogni stagione, possono contare su vaste schiere di fedeli tifosi. In più, dalla ricerca è risultato che si pensa che i team costruiti gradualmente siano più uniti ebasati sul lavoro di squadra.

fonte – focus.it