Curiosità / Qual è l’età perfetta per sposarsi?

Tra gli uomini di scienza c’è chi si dedica a ricerche talvolta inusuali. Come gli scienziati che hanno calcolato qual è l’età giusta per convolare a nozze.

L’età “giusta” per il matrimonio varia a seconda di quando iniziamo a prendere in considerazione l’idea: chi ci pensa a 18 anni dovrebbe convolare a nozze a 20 anni e 6 mesi, mentre per chi progetta il matrimonio a 25 l’età giusta è 28 anni e 7 mesi. Ad affermarlo è uno studio di un gruppo di matematici della University of New South Wales, in Australia.

TEOREMA. Il teorema degli scienziati australiani è frutto di una formula nota come optimal stopping rule (“regola dell’arresto ottimale”), già utilizzata nel campo della finanza per stabilire il momento giusto in cui investire massimizzando i profitti e minimizzando i costi.

Nel dettaglio, i ricercatori hanno effettuato un raffinato calcolo delle probabilità usando molti parametri, tra cui l’età in cui il matrimonio è considerato una “possibilità” e quella in cui inizia a essere una “necessità”.

L’utilità della ricerca? Il fatto che – stando alla matematica – comprendere con esattezza quando fare il “grande passo” ridurrebbe il numero dei divorzi.

Fonte Focus foto web