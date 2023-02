Curiosità / In quali Paesi del mondo c’è ancora chi crede al malocchio?

Incredibile ma vero: la superstizione di credere al malocchio, ovvero che alcuni soggetti abbiano uno sguardo dal potere malefico, dilaga ancora. Ben il 40% della popolazione mondiale ritiene che ci siano persone in grado di lanciare maledizioni che hanno conseguenze negative sulle altre prese di mira. Il curioso dato emerge da un’analisi pubblicata sulla rivista Plos One condotta tramite sondaggi e interviste telefoniche in 95 Paesi e territori (mancano però Cina, India e altri Paesi dell’Estremo Oriente, così come parte dell’Africa Centro-meridionale).Il risultato è tuttavia molto variabile da un Paese all’altro, con un valore minimo in Svezia, dove solo il 9% delle persone crede al malocchio, e un valore massimo registrato in Tunisia, con il 90%. In generale, l’Europa risulta più scettica, con l’eccezione del Portogallo, dove ci crede circa il 40% della popolazione. I Paesi arabi e la Tanzania fanno registrare invece le percentuali più elevate. Lo studio rileva infine che la credenza è meno diffusa fra i ceti benestanti (che però non ne sono affatto immuni) e fra le persone istruite. E che le società più chiuse, conformiste e caratterizzate da un basso livello di innovazione, sono anche le più vulnerabili.

