Curiosità 10 cose da fare per stare meglio con il partner (anche) dopo il sesso

Dopo il sesso, la classica sigaretta che vediamo nei film non è consigliabile: i sessuologi hanno però individuato altre piccole ma piacevoli attività più salutari per godere ancora di più del benessere psicofisico che scatena un rapporto sessuale. Lo scopo? Costruire una sana e gioiosa relazione con il nostro partner. Vediamole.

1. TANTE COCCOLE. Numerosi studi, tra cui un’indagine condotta su più di 80 persone sposate pubblicata nel 2019 sulla rivista Western Journal of Communication, hanno rivelato che le coppie che si coccolavano più frequentemente avevano maggiori livelli di soddisfazione relazionale, sentendosi più sicure di sé e rilassate.

2. MEGLIO PARLARE. Confidarsi con il partner aiuta a combattere la “disforia post-coitale”, malessere diffuso dopo il rapporto sia tra gli uomini sia tra le donne: lo dimostra una ricerca del 2016 pubblicata sul Journal of Socialand Personal Relationships, che osserva un rafforzamento del legame sentimentale delle coppie più “dialoganti”.

3. RIDERE INSIEME. Ridere e scherzare insieme cementa il rapporto e alleggerisce la vita, a qualsiasi età. Ecco perché un po’ di umorismo non guasta mai, nemmeno dopo l’atto sessuale. Anzi, secondo gli esperti scherzare insieme è un ottimo metodo per acquisire una maggiore intimità: lo dimostra, tra gli altri, uno studio pubblicato nel 2018 nel Journal of Research in Personality.

4. NIENTE TV O SMARTPHONE. L’importanza del dialogo o del contatto fisico successivo all’amplesso è fondamentale per costruire una solida relazione di coppia. Per questo è bene non isolarsi smanettando troppo con lo smartphone o accendendo la tv, tutte abitudini che potrebbero alienarci dal partner, ma cercare di svolgere delle attività insieme.