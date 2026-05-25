‘Cure palliative e Simultaneous Care’. A Isola del Liri una giornata di approfondimento per i professionisti della salute

Si è svolto sabato 23 maggio, presso la prestigiosa sede del Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, l’evento-convegno ‘Le cure palliative e le Simultaneous Care’, accreditato ECM e rivolto a medici chirurghi, medici di medicina generale, farmacisti e biologi.

L’iniziativa, realizzata con la responsabilità scientifica della dottoressa Cecilia Nisticò, Direttrice della UOC Oncologia della ASL di Frosinone, ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e confronto interdisciplinare sui temi centrali delle cure palliative: dalla presa in carico del paziente oncologico alla terapia del dolore, dal ruolo delle reti territoriali al supporto domiciliare e in hospice, fino agli aspetti etici e sociali del fine vita.

L’apertura dei lavori è stata affidata alla Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone, dottoressa Maria Giovanna Colella, che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato e continuativo, capace di garantire qualità e appropriatezza nei percorsi assistenziali rivolti ai pazienti più fragili. La Direttrice ha inoltre espresso sentiti ringraziamenti ai proprietari del Castello Boncompagni Viscogliosi per la cortesia, la disponibilità e la gentilezza con cui hanno accolto l’Azienda e i partecipanti, contribuendo alla perfetta riuscita dell’iniziativa.

Nel corso dell’evento è stato richiamato un passaggio strategico per il territorio provinciale: a fine 2025, con un provvedimento della Giunta regionale del Governo Rocca, è stato accreditato l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri, dotato di 12 posti letto.

L’accreditamento ha ampliato in modo significativo la capacità della rete territoriale di rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, confermando il ruolo centrale dell’Hospice all’interno del sistema provinciale delle cure palliative.

Grazie a questo intervento, la rete delle cure palliative è oggi pienamente operativa anche nella provincia di Frosinone, secondo un modello organizzativo che assicura continuità, integrazione e umanizzazione delle cure, in linea con gli indirizzi regionali e con le esigenze della comunità. L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone rinnova il proprio impegno nel promuovere percorsi assistenziali fondati sulla centralità della persona, sulla qualità della presa in carico e sulla collaborazione tra professionisti e servizi del territorio.