Cura del corpo, alimentazione corretta e sport: il tris vincente per avere gambe in forma

Spesso tenute troppo ferme, specie nei vari lockdown, celate in tute e pigiamoni oversize, quando le liberiamo, le gambe riappaiono nella maggior parte dei casi, non in perfetto stato, con l'effetto "cosciotto", doloranti, gonfie. Basta poco per rimetterle in pista: seguiamo le dritte della nostra esperta per averle sempre al meglio.

Essere tempestivi, costanti, mirati alla comparsa dei primi depositi di grasso nei tessuti sottocutanei, cattiva circolazione venosa e linfatica, ritenzione idrica, accumulo di tossine, cellulite.

A tavola occhio alle calorie; più fibre, minerali e vitamine. Largo a frutta e verdura che oltre a rafforzare la parete dei vasi sanguigni aiutano a mantenere la pelle liscia e elastica. Ridurre i carboidrati raffinati, privilegiando carni bianche e pesce. E limitare il consumo di sale.

Acqua a volontà, almeno due litri al giorno: aiuta a riassorbire i liquidi che si sono accumulati nei cuscinetti di grasso. E stop a troppi caffè, superalcolici e sigarette.

A casa scegliete prodotti mirati da applicare mattina e sera. Bastano 10 minuti di automassaggio, partendo sempre dal basso, piedi inclusi. In genere i più efficaci hanno principi attivi naturali come la caffeina, l’escina, il ginko biloba, la centella asiatica.

Indossare collant contenutivi se si svolge un lavoro “in piedi”, se si hanno problemi di capillari o varici. Ideali anche per chi viaggia spesso in aereo perché aiutano a proteggere le gambe dalle variazioni di pressione.

Chi può si regali dei cicli di massaggi, due-tre volte all’anno, affidandosi solo a mani esperte e qualificate. Se il problema è più avanzato, ci sono trattamenti specifici come la carbossiterapia e la mesoterapia. La prima, è un trattamento che sfrutta il flusso creato dall’anidride carbonica: riscaldata a una specifica temperatura e iniettata a livello degli sbocchi linfatici, aiuta nel drenaggio complessivo della gamba e contrasta in modo efficace la cellulite. Quando invece ci sono accumuli di adiposità localizzata, si può agire con la mesoterapia, un cocktail di sostanze iniettate localmente attraverso micro-aghi che sciolgono i cuscinetti e ne permettono l’eliminazione attraverso le vie urinarie.

Occhio alle scarpe troppo basse o troppo alte: possono favorire la formazione di cellulite perché alterano la circolazione vascolare del piede. Il tacco corretto, è medio, 4 o 5 cm.

Fate sport, in particolare attività aerobiche e di resistenza che aiutano a rivitalizzare il microcircolo periferico e eliminare le tossine: a corsa leggera, camminata a passo sostenuto per 45 minuti almeno 3 volte a settimana, bicicletta. E non trascurate mai di fare le scale.

L‘home fitness mai senza squat, affondi, esercizi per interno e esterno coscia, necessari nella routine di allenamento. E muoversi spesso in casa.

