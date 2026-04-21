CULTURA, LA REGIONE LAZIO RAFFORZA L’OSSERVATORIO SULLO SPETTACOLO DAL VIVO

Baldassarre: «Uno strumento strategico per orientare le politiche culturali».

La Regione Lazio conferma il proprio impegno a sostegno dello spettacolo dal vivo, rafforzando l’Osservatorio regionale promosso con AGIS Lazio e finanziato già con la legge finanziaria 2025.

«Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto e i risultati presentati oggi ne confermano il valore. L’Osservatorio rappresenta uno strumento strategico per conoscere in modo puntuale il settore e orientare le politiche culturali», dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Renata Baldassarre.

Il lavoro ha già permesso di mappare gli spazi per lo spettacolo dal vivo sul territorio e di incrociare questi dati con i consumi culturali, offrendo un quadro aggiornato delle dinamiche locali.

Per il 2026 è previsto il rifinanziamento del progetto, con l’obiettivo di attivare un monitoraggio continuativo e istituire un osservatorio scientifico permanente, anche con il contributo di soggetti pubblici e privati.

«Questo lavoro rappresenta una base solida per costruire politiche culturali sempre più efficaci e vicine ai territori. La pubblicazione dei risultati, prevista per l’autunno, sarà un ulteriore momento di condivisione e valorizzazione di questo importante percorso», conclude l’assessore Baldassarre.