Cultura e Territorio: Il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini celebra il successo di Ancona e la visione del progetto “Hernica Saxa”

FROSINONE – In una giornata significativa per il panorama culturale italiano, il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini ha espresso il suo vivo compiacimento per la proclamazione di Ancona a Capitale Italiana della Cultura. Un risultato che, secondo il Consigliere, premia la lungimiranza amministrativa e la ricchezza di un patrimonio che è patrimonio di tutto il Paese.

Il dialogo istituzionale con il Sindaco Silvetti

Il Consigliere Quadrini ha voluto testimoniare la sua vicinanza istituzionale e personale attraverso un colloquio telefonico immediato con il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.

> “Ho sentito telefonicamente l’amico Daniele per trasmettergli il calore e le congratulazioni della nostra provincia,” ha dichiarato Quadrini. “La sua figura, centrale anche nel panorama dell’ANCI in qualità di Vicepresidente, è garanzia di una gestione che saprà trasformare questo prestigioso titolo in una volano di crescita senza precedenti. Collaborare fianco a fianco in seno all’Associazione Nazionale Comuni Italiani mi permette di conoscere la sua determinazione: Ancona è in ottime mani.”

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Il valore della “Città Identitaria”: L’elogio a Hernica Saxa

Il pensiero di Gianluca Quadrini si è poi rivolto con orgoglio ai comuni ciociari che hanno sostenuto la candidatura di Hernica Saxa: Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli.

Il Consigliere ha rivolto un plauso particolare ai Sindaci Daniele Natalia, Maurizio Cianfrocca, Piergianni Fiorletta e Germano Caperna, lodando la loro capacità di superare i campanilismi in nome di un progetto comune.

* Sinergia Territoriale: “Il lavoro svolto dai nostri sindaci è l’esempio plastico di come la Provincia di Frosinone sappia proporsi con autorevolezza su palcoscenici nazionali. Essere arrivati a giocarsi la vittoria fino all’ultimo istante è già, di per sé, un successo straordinario.”

* Investimento Strategico: Per Quadrini, la cultura non è solo memoria, ma una strategia economica essenziale per invertire la curva della discesa demografica e produttiva del territorio.

Un appello al “Secondo Tempo” della Ciociaria

Prendendo le mosse dall’esperienza di Roccasecca, città che ha saputo fare della propria storia un vessillo di rinascita, il Consigliere Provinciale ha tracciato la rotta per i prossimi mesi.

“Non si tratta di un traguardo mancato, ma dell’inizio di un secondo tempo,” prosegue Quadrini. “Dobbiamo capitalizzare l’enorme lavoro di progettazione fatto per Hernica Saxa. Come abbiamo dimostrato a Roccasecca, il segreto è non fermarsi: la bellezza della nostra terra deve diventare un’industria permanente. Invito i colleghi sindaci e l’intera provincia a continuare su questa strada: solo uniti possiamo cambiare la percezione della nostra terra e garantire un futuro di sviluppo ai nostri giovani.”

Gianluca Quadrini

CONSIGLIERE PROVINCIALE