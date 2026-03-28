​Cultura e Memoria, Gianluca Quadrini ad Arpino per l'apertura della stagione 2026 della Fondazione Mastroianni

In occasione delle celebrazioni per il #Dantedì, la Fondazione Umberto Mastroianni ha inaugurato ufficialmente la propria stagione culturale 2026. All’evento ha preso parte Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, sottolineando il valore strategico della cultura per lo sviluppo dei territori del basso Lazio.
La mattinata, svoltasi nella prestigiosa cornice del Castello di Ladislao, si è articolata in due momenti di altissimo profilo: il convegno di studi della Società Dante Alighieri dedicato al legame tra Cicerone e la grecità, e l’inaugurazione della mostra fotografica di Nicola Smerilli, “Orizzonti dello sguardo”, curata da Loredana Rea.
Il commento di Gianluca Quadrini
”Partecipare all’apertura di questa stagione proprio nella settimana del Dantedì è un segnale forte di ripartenza e di orgoglio per la nostra Provincia,” ha dichiarato Quadrini. “Arpino, con la sua eredità ciceroniana, si conferma centro nevralgico del pensiero umanistico. Come rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio, ribadisco l’impegno nel sostenere queste eccellenze: la Fondazione Mastroianni non è solo un custode di bellezza, ma un motore di promozione turistica e d’identità nazionale.”
I punti chiave della giornata
Identità Locale e Respiro Nazionale: Il focus su Cicerone ha ribadito il ruolo di Arpino come ponte tra la cultura classica e quella moderna.
L’Esilio Dantesco: La mostra fotografica di Nicola Smerilli offre una riflessione visiva profonda sui luoghi del Sommo Poeta, legando la storia letteraria al paesaggio italiano.
Sinergia Istituzionale: La presenza dei vertici di ANCI Lazio evidenzia la volontà di fare rete tra comuni per trasformare il patrimonio culturale in opportunità di crescita.
Informazioni sulla Mostra
L’esposizione “Orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio” resterà aperta al pubblico presso i locali della Fondazione, offrendo ai visitatori un viaggio emozionale tra fotografia e letteratura.
Ufficio Stampa
Segreteria Gianluca Quadrini
Consigliere Provinciale Frosinone – Dirigente ANCI Lazio