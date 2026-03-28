​Cultura e Memoria, Gianluca Quadrini ad Arpino per l'apertura della stagione 2026 della Fondazione Mastroianni

In occasione delle celebrazioni per il #Dantedì, la Fondazione Umberto Mastroianni ha inaugurato ufficialmente la propria stagione culturale 2026. All’evento ha preso parte Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, sottolineando il valore strategico della cultura per lo sviluppo dei territori del basso Lazio.

​La mattinata, svoltasi nella prestigiosa cornice del Castello di Ladislao, si è articolata in due momenti di altissimo profilo: il convegno di studi della Società Dante Alighieri dedicato al legame tra Cicerone e la grecità, e l’inaugurazione della mostra fotografica di Nicola Smerilli, “Orizzonti dello sguardo”, curata da Loredana Rea.

​Il commento di Gianluca Quadrini

​”Partecipare all’apertura di questa stagione proprio nella settimana del Dantedì è un segnale forte di ripartenza e di orgoglio per la nostra Provincia,” ha dichiarato Quadrini. “Arpino, con la sua eredità ciceroniana, si conferma centro nevralgico del pensiero umanistico. Come rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio, ribadisco l’impegno nel sostenere queste eccellenze: la Fondazione Mastroianni non è solo un custode di bellezza, ma un motore di promozione turistica e d’identità nazionale.”

​I punti chiave della giornata

​Identità Locale e Respiro Nazionale: Il focus su Cicerone ha ribadito il ruolo di Arpino come ponte tra la cultura classica e quella moderna.

​L’Esilio Dantesco: La mostra fotografica di Nicola Smerilli offre una riflessione visiva profonda sui luoghi del Sommo Poeta, legando la storia letteraria al paesaggio italiano.

​Sinergia Istituzionale: La presenza dei vertici di ANCI Lazio evidenzia la volontà di fare rete tra comuni per trasformare il patrimonio culturale in opportunità di crescita.

​Informazioni sulla Mostra

​L’esposizione “Orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio” resterà aperta al pubblico presso i locali della Fondazione, offrendo ai visitatori un viaggio emozionale tra fotografia e letteratura.

​Ufficio Stampa

Segreteria Gianluca Quadrini

Consigliere Provinciale Frosinone – Dirigente ANCI Lazio