Cultura e Benessere a Ceccano: Il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini alla presentazione del libro di Loreto Gabriele

CECCANO (FR) – Si è tenuta oggi, presso lo spazio culturale Sinestesia di Ceccano, la presentazione ufficiale del libro “La nebbia trasparente. Oltre la matrix energetica”, opera del ricercatore e operatore olistico Loreto Gabriele. L’evento ha visto la partecipazione straordinaria del Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso le eccellenze del territorio nel campo della saggistica e del benessere sociale.

L’opera di Loreto Gabriele affronta il tema del riequilibrio energetico e della crescita interiore attraverso il metodo PEA, offrendo spunti di riflessione su come superare i condizionamenti della realtà materiale per riscoprire l’armonia tra corpo e spirito.

L’intervento del Consigliere Quadrini

Durante il suo intervento, il Consigliere Gianluca Quadrini ha voluto sottolineare l’importanza di sostenere autori locali che portano avanti percorsi di ricerca innovativi:

“È un onore essere presente oggi a Ceccano per la presentazione di un’opera così profonda e attuale. Loreto Gabriele non è solo un autore, ma un punto di riferimento per chi cerca una chiave di lettura diversa della realtà. Come Provincia, abbiamo il dovere di valorizzare questi momenti di confronto che mettono al centro la persona e il suo benessere integrale. La cultura è fatta anche di consapevolezza e di percorsi che aiutano la nostra comunità a vivere meglio e con più equilibrio.”

Un successo di pubblico

La serata, svoltasi nella suggestiva cornice di Sinestesia, ha registrato una forte affluenza di pubblico, confermando l’interesse crescente verso le tematiche legate alla crescita personale e alla medicina energetica. La presenza del Consigliere Quadrini ha suggellato l’importanza dell’evento, legando il valore del messaggio editoriale al prestigio del patrocinio istituzionale ideale che il territorio riconosce a simili iniziative di valore.

Contatti per la stampa:

Ufficio Stampa Sinestesia / Staff Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini