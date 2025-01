“Cultura della Legalità” Incontri dei Carabinieri di Anagni nelle scuole

Nella mattinata del 24 gennaio 2025 i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo primo, di Viale Regina Margherita, nell’ambito della campagna della cultura della legalità, per l’anno scolastico 2024-2025, indetta dall’Arma dei Carabinieri che prevede una serie di incontri negli istituti scolastici del territorio di ogni ordine e grado, per sensibilizzare sul tema della cultura della legalità gli studenti e accrescere in loro la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole. L’incontro ha avuto l’obiettivo di promuovere nei giovani la “Cultura della Legalità” ed ha avuto luogo nella palestra dell’Istituto con la presenza di circa 70 alunni delle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di 1° grado. I Carabinieri della Città dei Papi, hanno approfondito il ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri nel combattere la criminalità e illustrato i diversi ambiti di intervento nei quali l’Arma è impegnata per garantire la sicurezza dei cittadini: Si è discusso di rispetto delle regole, di legalità, di contrasto alla criminalità e alla violenza di genere, di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol, del cyberbullismo e del bullismo, degli incidenti stradali, ma anche dell’educazione alla legalità ambientale e dell’uso consapevole dei social network. Durante l’incontro è stata anche illustrata l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri, i compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità e dei cittadini. Agli studenti sono state prospettate anche tutte le opportunità di carriera offerte dall’Arma dei Carabinieri. Gli studenti hanno dimostrato curiosità e profondo interesse rivolgendo ai militari numerose domande.

