Cultura della legalità: i Carabinieri di Ferentino a lezione presso l’istituto di istruzione superiore “Martino Filetico”.

Nella mattinata del 5 febbraio u.s., circa 100 alunni dell’Istituto Superiore “Martino Filetico” di Ferentino, frequentanti le classi terze e quarte, hanno incontrato i Carabinieri della locale Stazione, con la partecipazione del Cap. Alessandro dell’Otto, Comandante della Compagnia di Anagni. L’iniziativa si colloca nel progetto annuale di promozione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da tempo su scala nazionale. L’incontro ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole e delle persone per il vivere civile, dedicando largo spazio ai rischi della rete, al bullismo (fisico e verbale) e al cyberbullismo, problematiche delicate e, purtroppo, molto diffuse fra gli adolescenti. Inoltre Sono stati affrontate anche tematiche relative al contrasto alla criminalità e alla violenza di genere ma anche di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol, degli incidenti stradali, ma anche dell’educazione alla legalità ambientale. I Carabinieri hanno approfondito il ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri nel combattere la criminalità e illustrato i diversi ambiti di intervento nei quali l’Arma è impegnata per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l’incontro è stata anche spiegata l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri con la visione di un breve video che ha illustrato i compiti istituzionale e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità e dei cittadini. Agli studenti sono state prospettate anche tutte le opportunità di carriera offerte dall’Arma dei Carabinieri.

