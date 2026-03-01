Cultura della legalità, i carabinieri di Anagni nelle scuole

I Carabinieri di Piglio e della Compagnia di Anagni hanno incontrato i cittadini di domani . Si è tenuto nei giorni scorsi, presso i plessi scolastici di Piglio e Serrone, un importante momento di confronto e dialogo tra i militari dell’Arma e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ottaviano Bottini. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del progetto nazionale per la diffusione della “Cultura della Legalità” promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria e delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Un dialogo aperto per formare cittadini consapevoli. Nel corso dell’incontro, il Capitano Alessandro Dell’Otto, Comandante della Compagnia di Anagni, ha affrontato temi di stretta attualità e di grande rilevanza per la fascia d’età dei ragazzi coinvolti. Si è parlato di rispetto delle regole che rappresenta il fondamento della convivenza civile e l’importanza delle istituzioni democratiche, del Bullismo e Cyberbullismo imparando a riconoscere i segnali, a difendersi e supportare i compagni in difficoltà, con un focus particolare sull’uso consapevole dei social network. Non è mancato un accenno alle regole d’oro, per la sicurezza stradale, per i pedoni e per chi inizia a muoversi in bicicletta o sui primi veicoli a due ruote. Particolare attenzìone è stata poi posta quando si è trattato l’argomento sui pericoli delle dipendenze e i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcol. All’incontro ha preso parte il dirigente scolastico D.ssa Sabrina Morrea a testimonanza che la SCUOLA è la prima grande palestra di vita civile. I ragazzi hanno interagito attivamente, ponendo domande dirette ai Carabinieri, condividendo dubbi e curiosità sul lavoro quotidiano dei militari e sulle regole che governano la nostra società. L’evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di educazione civica dell’istituto, confermando la sinergia imprescindibile tra Scuola, Famiglia e Istituzioni.

Correlati