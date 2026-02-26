CULTURA DELLA LEGALITÀ: I CARABINIERI AL “MARTINO FILETICO” DI FERENTINO

Nella mattinata del 25 febbraio u.s., circa 100 studenti delle classi terze dell’Istituto Superiore “Martino Filetico” di Ferentino hanno incontrato presso il salone di rappresentanza i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, con la partecipazione del Cap. Alessandro dell’Otto, Comandante della Compagnia di Anagni, nell’ambito della campagna di diffusione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da molti anni.L’intento è stato quello di promuovere il senso civico, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi online, affrontando temi come bullismo, violenza di genere, cyberbullismo e uso responsabile dei social media, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e guidare i giovani verso una cittadinanza attiva e responsabile.L’incontro finalizzato ad instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità, ha posto l’accento sulla necessità del dialogo tra i ragazzi, insegnanti, famiglie ed anche con l’Arma dei Carabinieri.I Carabinieri hanno approfondito il ruolo svolto dall’Arma nel combattere la criminalità e illustrato i diversi ambiti di intervento nei quali l’Arma è impegnata per garantire la sicurezza dei cittadini.Nell’occasione, gli studenti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo che i Carabinieri hanno tante specialità come i Carabinieri Forestali, dei NAS, RIS, GIS, Subacquei, Sciatori, ecc. e soprattutto quella che rappresenta la spina dorsale, ovvero l’Arma Territoriale, quella cioè, più vicina alla cittadinanza con le sue oltre cinquemilacinquecento stazioni. Un’occasione, infine, anche per illustrare tutte le opportunità di carriera offerte dall’Arma dei Carabinieri.

