Cultura della legalità ed il mondo dei giovani. Partecipa al convegno Gianluca Quadrini

Presso il teatro Mangoni di isola del Liri l’Associazione Nuovo Sindacato dei Carabinieri organizza un convegno sulla Cultura della legalità ed il mondo dei giovani. Presente anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che dopo aver portato i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza di questi incontri – “Un’importante occasione per riflettere della necessità di promuovere valori come rispetto delle leggi, della giustizia e dell’etica nella società, in particolare tra i giovani. Un convegno, quello di oggi, al quale ho partecipato in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e durante il quale ho ritenuto opportuno sottolineare la necessità di educare i giovani a comprendere l’importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei diritti, per contribuire a creare una cultura della legalità diffusa e radicata nel tessuto sociale. Un ringraziamento – conclude Quadrini – all’Associazione Nuovo Sindacato Carabinieri e al suo segretario provinciale, Raffaele Fardella, per il lavoro di sensibilizzazione che sta svolgendo.”

comunicato stampa