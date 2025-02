Cultura della “legalità”, Carabinieri nelle scuole di Ferentino

Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri di Ferentino, hanno incontrato circa 80 studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “M.O.V.M. don Giuseppe Morosini”. Durante l’incontro si è parlato delle molteplici attività che vengono svolte dall’Arma sia sul territorio nazionale, sia su quello internazionale, con l’impiego delle sue specialità, come i Carabinieri Forestali, i NAS, RIS, GIS, Subacquei, Sciatori e soprattutto di quella che rappresenta la spina dorsale, ovvero l’Arma Territoriale, quella cioè, più vicina alla cittadinanza grazie alle Stazioni Carabinieri. Molti i temi toccati durante l’incontro: il bullismo, il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, le violazioni delle norme relative al “codice rosso” come la violenza di genere e lo stalking. In particolare poi si è parlato della guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti o alcooliche, quest’ultimo fenomeno, che riguarda da vicino i giovani è stato molto sentito e ha attirato la loro attenzione, anche in considerazione delle conseguenze che ne derivano, con domande pressanti e dirette. L’accento è stato posto, inoltre, sulla necessità del dialogo tra ragazzi, insegnanti, famiglie ed anche forze dell’ordine. Il messaggio dell’Arma è quello di vicinanza alla collettività, anche attraverso il numero unico di emergenza “112”, che rappresenta il primo passo verso la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia, per una vera e proficua cultura della formazione della legalità.

