Cultura, Battisti: “Su eventi estivi grande preoccupazione di amministratori e associazioni, si proceda”

“Ieri una prima occasione di confronto con la nuova maggioranza chiamata a Governare la Regione Lazio per la convocazione della commissione consiliare Cultura. Sono convinta che questi temi rappresentino l’elemento essenziale per uno sviluppo economico delle aree interne della nostra regione.

È stata una mia battaglia politica in questi anni ma, soprattutto, sul piano istituzionale ho voluto contribuire con norme e iniziative che hanno fatto crescere una consapevolezza nuova rispetto alle opportunità economiche che possono nascere sui territori”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e membro della commissione Cultura in occasione della prima seduta in consiglio regionale.

“Alla luce – prosegue – di quanto proposto dal Presidente Crea di convocare le audizioni con gli Assessori competenti, ho chiesto che si proceda subito per capire quando e come verranno pubblicati i bandi finalizzati agli eventi culturali e agli spettacoli della stagione estiva. C’è una grande preoccupazione da parte delle amministrazioni comunali e delle associazioni, che hanno ovviamente bisogno di tempi certi – conclude – per la programmazione”.

COMUNICATO STAMPA