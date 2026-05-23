CULTURA, BALDASSARRE: «CON IL PIANO 2026 RAFFORZIAMO LA RETE CULTURALE DEL LAZIO E INVESTIAMO SU INNOVAZIONE, ACCESSIBILITÀ E TERRITORI»

La Regione Lazio conferma il proprio impegno a sostegno del patrimonio culturale regionale con il Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali per il 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 19 milioni di euro destinati a musei e istituiti similari, biblioteche, archivi storici, parchi archeologici e istituti culturali del territorio.

Il Piano rappresenta un investimento strategico volto a rafforzare il sistema culturale regionale attraverso interventi di tutela, valorizzazione, innovazione tecnologica e inclusione sociale.

«Con questo Piano, che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio, che ringrazio per il lavoro svolto – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre – continuiamo a costruire una visione moderna e integrata della cultura, fondata sulla valorizzazione dei territori, sul lavoro in rete e sull’accessibilità dei servizi culturali. Musei, biblioteche, archivi e istituti culturali non sono soltanto luoghi di conservazione della memoria, ma presìdi di crescita civile, partecipazione e coesione sociale».

«L’investimento della Regione Lazio guidata dal Presidente Francesco Rocca – ha proseguito Baldassarre – punta a garantire continuità agli interventi già avviati e, allo stesso tempo, a sostenere nuove progettualità capaci di coniugare tradizione e innovazione. Lavoriamo per servizi culturali sempre più qualificati, inclusivi e diffusi, in grado di dialogare con il turismo, l’ambiente, il mondo della formazione e dello sviluppo economico».

Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento delle reti territoriali e dei Sistemi di servizi culturali, favorendo la collaborazione tra enti locali, università, associazioni e istituzioni culturali, anche attraverso l’implementazione di piattaforme digitali e strumenti tecnologici per la valorizzazione del patrimonio regionale.

«Investire nella cultura significa investire nel nostro futuro. La Regione Lazio continuerà a sostenere chi ogni giorno lavora per custodire, raccontare e rendere vivo il nostro straordinario patrimonio culturale, trasformandolo in opportunità di crescita, conoscenza e partecipazione per tutti i cittadini», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.