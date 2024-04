Cultura, Baldassarre: “Bene 14 teatri del Lazio inseriti come monumento nazionale”

«Significativa è la lista dei 14 teatri del Lazio che si preparano a essere dichiarati “monumento nazionale”, secondo la proposta di legge, fortemente voluta dal Governo nazionale, approvata ieri alla Camera e ora in attesa dell’esame del Senato».

Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Parti opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

«Un obiettivo importante per il sistema culturale di questa regione, per Rieti e Viterbo, che entrano nella lista, e per Roma, dove a tante sale viene riconosciuto un ruolo storico. Sono convinta che ancora altre strutture della nostra regione potranno entrarvi. Sicuramente è fondamentale per adesso plaudere a questa iniziativa che consentirà di valorizzare sempre di più questo grande patrimonio culturale», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

COMUNICATO STAMPA