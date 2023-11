Cultura, a Roma la sala immersiva più grande d’Italia

“L’obiettivo è far vivere ai commensali momenti unici, tra raffinatezze enogastronomiche e ambientazioni ispirate ai classici della pittura, da Monet a Michelangelo fino ad arrivare a Kandinsky per valorizzare anche la preziosa architettura razionalista dell’Eur, e ribadire che Roma non è solo ‘la grande bellezza’ del Barocco e dell’Età classica, ma una capitale del contemporaneo. Arte, tecnologia e preziose essenze esaltano l’alta cucina, vero e proprio motore di sviluppo e ambasciatrice del Made in Rome nel Mondo”, dichiara Giuliano Gasparotti, CEO di KifItalia.

“ARTIKA è sicuramente un progetto artistico, ma è anche una proposta che abbiamo pensato per le aziende, oggi sempre più interessate alla diversità, all’inclusione, alla promozione di politiche culturali, e a proporsi non solo come luoghi di lavoro, ma anche come officine della conoscenza, al fine di intrattenere ed esaltare il loro capitale umano, come fattore di successo decisivo. Ai partecipanti verrà offerta un’esperienza arricchente, con questa consapevolezza: premiare il capitale umano per sviluppare quell’economia della conoscenza che ci serve per vincere le sfide globali”, aggiunge Francesco Mazzei, direttore artistico e cofondatore di KifItalia.

“Con ARTIKA, inoltre, promuoviamo il distretto del contemporaneo di Roma, spesso subalterno al centro storico, che merita invece molta più attenzione.

Altri temi importanti: defiscalizzazione e welfare aziendale. Con ARTIKA, le aziende offrono una esperienza artistica unica ai propri dipendenti, e attraverso questa iniziativa, ora che non ci sono più i crediti d’imposta, si ottengono importanti vantaggi fiscali, nel mentre si investe in cultura e nel capitale umano”, conclude Gasparotti.

I biglietti per ARTIKA sono acquistabili su Eventbrite, al link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-artika-immersive-dinner-experience-763882943447

Kif è un progetto imprenditoriale innovativo fondato da Cantiere Idea srl ed Idea Faktory srl con sede a Roma, Napoli e Firenze.

COMUNICATO STAMPA