Cucina, Moussaka greca

La moussaka è sicuramente uno dei piatti più conosciuti della cucina greca preparato con quelli che sono gli alimenti più tipici di questa cultura: la carne d’agnello, le melanzane e il formaggio.La moussaka greca è realizzata con strati alternati di melanzane fritte e ragù, spolverizzati con formaggio grattugiato: in ultimo, gli strati vengono coperti da abbondante besciamella e la moussaka viene cotta al forno.Per quanto riguarda le sue origini, è molto accreditata l’ipotesi che la moussaka sia nata nell’isola di Cipro, o forse Creta che, in passato, ha risentito molto dell’influsso arabo e turco, in particolar modo nella tradizione culinaria. Se non l’avete ancora mai assaggiata, questa è la ricetta giusta per realizzare a casa vostra la moussaka greca!

PREPARAZIONE

Per preparare la moussaka, lavate le melanzane ed eliminate la parte verde sull’estremità, quindi asciugatele e tagliatele a fettine di circa 4-5 mm di spessore 1. Mettete le melanzane, una fetta sull’altra, dentro ad uno scolapasta cospargendole con del sale grosso 2: terminate mettendo al di sopra di esse un piatto e sopra ancora un peso (può essere un chilo di sale) che le presserà. Attendete un paio di ore fino a che fuoriuscirà un liquido scuro e amarognolo. In una padella capiente, mettete l’olio 3

e aggiungete le cipolle tritate e l’aglio schiacciato, quindi lasciate dorare e poi aggiungete la carne trita di agnello e di maiale 4. Fate soffriggere a fuoco vivace mescolando per bene fino a che la carne sarà ben rosolata, poi aggiungete il vino rosso 5 e lasciate sfumare quindi salate, pepate e aggiungete la cannella. Lasciate cuocere a fuoco dolce e poi aggiungete i pomodori ramati (o perini) spellati e tagliati a cubetti 6; mettete un coperchio sul tegame e lasciate cuocere a fuoco basso per circa un’ora mescolando di tanto in tanto. Il ragù dovrà consumarsi lentamente insaporendosi e asciugandosi.

Nel frattempo sbucciate le patate, tagliatele a fettine sottili (4-5 mm) e lessatele per 5 minuti in acqua salata 7, poi scolatele e mettetele a scolare poggiandole delicatamente in un colapasta o su di uno strofinaccio pulito, senza spezzarle. Quindi sciacquate le melanzane sotto l’acqua corrente e poi asciugatele tamponandole con uno strofinaccio pulito. Friggete tutte le melanzane 8 e mettetele a perdere l’olio in eccesso su di un piatto foderato con carta assorbente 9: quando il piatto sarà pieno, mettete sopra le fette fritte di melanzane altri due fogli di carta assorbente e poggiateci sopra le altre e così via.

Allo stesso modo friggete anche le patate e scolatele dall’olio in eccesso (10-11). Preparate ora la besciamella con gli ingredienti sopra scritti e seguendo la ricetta che troverete cliccando qui 12.

Passiamo adesso all’assemblaggio della moussaka. Prendete una teglia delle dimensioni di cm 25 x cm 30 e foderate il suo fondo cospargendolo con le patate 13. Al di sopra mettete la metà delle melanzane fritte 14, poi metà del ragù 15, sparso per bene,