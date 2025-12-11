CUCINA ITALIANA PATRIMONIO UNESCO, PALAZZO: «È UNA VITTORIA PER TUTTI I NOSTRI TERRITORI»

«La Cucina Italiana è finalmente Patrimonio immateriale dell’UNESCO: una notizia straordinaria che riempie d’orgoglio l’Italia e ciascuno dei nostri territori. È una vittoria per tutti, che parla delle radici, della creatività e della capacità tutta italiana di trasformare la tradizione in un valore universalmente riconosciuto» – così l’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, commenta con grande soddisfazione il riconoscimento UNESCO.

«Questo traguardo, raggiunto grazie all’impegno del Ministro Lollobrigida, celebra il lavoro delle famiglie che custodiscono ricette secolari, degli agricoltori, dei produttori e dei ristoratori che ogni giorno portano nel mondo l’autenticità del Lazio e dell’Italia. Un patrimonio che, da oggi ancor di più, sarà capace di attrarre turismo e generare sviluppo. Dunque, una straordinaria opportunità di crescita per i territori. Lavoreremo tutti insieme per difendere e promuovere il valore del Made in Italy in tutto il mondo», conclude l’assessore Palazzo.