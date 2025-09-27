Cucciolo di orso ucciso e scuoiato, la pelle abbandonata in un parco giochi

Un episodio di inaudita crudeltà ha scosso la comunità locale di Borgo d’Anaunia (Trentino): ieri mattina gli operai del verde del Comune hanno fatto una scoperta raccapricciante all’interno del parco giochi di Fondo, frazione di Borgo d’Anaunia. Sotto uno scivolo, è stata rinvenuta la pelle appena scuoiata di un orso giovane, con tutta probabilità un cucciolo, lasciata lì come un macabro messaggio.

Il ritrovamento e le prime indagini

Secondo le ricostruzioni iniziali, gli operatori erano al lavoro per la manutenzione del giardino quando hanno notato un mucchietto di peli ai piedi della struttura giochi. Inizialmente scambiato per un animale addormentato o per un ammasso di fibre, l’oggetto si è rivelato ben più sinistro: si trattava della pelle di un orso, posizionata con cura sotto lo scivolo.

La zona è adiacente al cimitero del paese, elemento che contribuisce al carattere simbolico e provocatorio del gesto secondo alcuni osservatori. Il sindaco Daniele Graziadei ha dichiarato che chi ha perpetrato l’atto “sapeva dove mettere le mani” e che la pelle è stata posizionata intenzionalmente, non trascinata in modo casuale.

Il Corpo forestale del Trentino ha eseguito i rilievi del caso, prelevando campioni biologici dai resti. Le analisi genetiche saranno affidate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per verificare l’età, la specie e l’origine dell’animale.

Un gesto “professionale” e carico di significato

Le modalità del ritrovamento fanno pensare non a uno scontro fra animali, bensì a un atto deliberato compiuto da un soggetto esperto. Secondo gli addetti ai rilievi, la pelle era stata recisa in modo netto e pulito, segno che chi l’ha fatta non era un dilettante. Non solo: la freschezza del reperto indica che la morte e la scuoiatura sono avvenute da poche ore prima al rinvenimento.

Per associazioni come l’ENPA è un atto che eccede la semplice crudeltà animale: è una intimidazione nei confronti della comunità, “un individuo socialmente pericoloso” che si è preso il lusso di lasciare la traccia del proprio gesto in un luogo frequentato da famiglie e bambini. L’AIDAA, invece, ha preannunciato un esposto alla Procura di Trento, sottolineando come il fatto che la pelle sia stata lasciata in quel posto non possa essere casuale.

Il fatto si inserisce in un contesto locale già segnato da conflitti sulla convivenza tra uomini e grandi carnivori: negli ultimi anni vari orsi sono trovati morti in circostanze sospette, e alcuni casi sono già approdati a processi. In questa situazione, atti come quello di Fondo possono turbare non solo gli equilibri faunistici, ma anche il clima sociale delle comunità montane.

Le sfide delle indagini

Le autorità si trovano davanti a una serie di ostacoli:

Identificazione del responsabile: se il gesto è stato pensato con cura, è probabile che chi lo ha compiuto abbia cercato di non lasciare tracce evidenti sul luogo.

Tempistica ristrette: la freschezza del reperto lascia un margine di tempo molto breve per i rilievi utili.

Analisi genetiche complesse: per capire se l’animale è nativo del territorio, si dovranno incrociare dati genetici con le banche dati locali degli orsi del Trentino.

Possibile effetto intimidatorio: se si tratta di un messaggio simbolico, le indagini dovranno valutare anche dinamiche umane più ampie, legate a conflitti locali su fauna, pastorizia, caccia e gestione ambientale.

Reazioni e conseguenze possibili

Il caso ha già suscitato forti reazioni politiche, associative e sociali. Le organizzazioni ambientaliste chiedono massima trasparenza e sanzioni esemplari. Il sindaco di Borgo d’Anaunia ha chiesto che l’episodio non venga strumentalizzato, ma trattato con la serietà che merita.

Se i responsabili verranno identificati e perseguiti, il caso potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’azione contro il bracconaggio in Trentino. Se restasse impunito, però, rischierebbe di alimentare un clima di paura e impunità che mette in pericolo non solo la fauna ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sono ora fondamentali una rapida risposta investigativa e una chiara presa di posizione da parte delle autorità provinciali, affinché casi come questo non restino solo cronaca nera, ma stimolino un cambio culturale nella tutela degli animali selvatici e della convivenza tra uomo e natura.

Foto e fonte Leggo