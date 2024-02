Crollo in cantiere a Firenze, morti 3 operai. Due dispersi sotto le macerie

Tragedia sul lavoro in via Mariti. Giani: “Tre estratti vivi, gravi ma coscienti. Coinvolti otto lavoratori”. La presidente Esselunga Capriotti: “Sconvolti, negozi chiusi in segno di lutto”Il bilancio provvisorio ufficiale del crollo nel cantiere di Firenze è di tre morti, tre feriti e due dispersi. Il dato è stato reso noto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, giunta sul luogo dell’incidente.Diverso il precedente conteggio dei vigili del fuoco, che parlavano di un morto e quattro dispersi oltre ai tre feriti estratti vivi dalle macerie del cantiere di via Mariti, nella zona nord della città, dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un supermercato Esselunga. Ai cronisti che chiedevano se ci fossero speranze di ritrovare in vita i dispersi, il dirigente dei vigili del fuoco Luca Cari aveva risposto: “Stiamo cercando persone in vita, abbiamo tutto il nostro personale giunto anche da altri comandi. I nostri cani stanno fiutando, speriamo di poter avere notizie positive, è una situazione molto, molto complicata”.La procura di Firenze, guidata dal procuratore capo Filippo Spiezia, ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo relativamente all’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. E’ stato il crollo del solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia nel cantiere edile a nord-ovest di Firenze, quattro le squadre dei vigili al lavoro dalle 9.00 del mattino per le operazioni di soccorso. I tre operai estratti vivi sono “in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti”, ha detto a ‘Rainews 24’ il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.”Non possiamo ancora parlare di vittime accertate, è accaduto da troppo poco tempo. Ci sono ancora tre persone sotto le macerie che al momento non danno segni”, ha poi detto Giani. “Le persone coinvolte allo stato attuale sono otto, delle quali tre sono state estratte ancora vigili e presenti in codice giallo, tre sono state portate al Torregalli e una al Careggi”, ha continuato aggiungendo: “Ben più problematica è la situazione per altre due persone estratte”.”E’ stato un miracolo che nell’incidente la struttura non si sia riversata all’esterno, perché nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa”, ha detto ancora. ADN KRONOS

