Crolla muro di contenimento, quattro auto travolte: strada chiusa

Un boato improvviso, poi il cedimento. Intorno alle 9.30 di questa mattina, in via San Rocco a Castro dei Volsci, è crollato un muro di contenimento appartenente a una proprietà privata. Il crollo ha trascinato a valle circa dieci metri cubi di terra, pietre e massi che hanno travolto quattro auto parcheggiate in sosta lungo la strada.

I veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati. Non si registrano fortunatamente feriti: al momento del crollo nessuno si trovava nei pressi delle auto.

La strada è stata immediatamente interdetta al transito sia veicolare che pedonale. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune per i rilievi e la verifica della stabilità dell’area, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco del capoluogo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione del materiale franoso.

Gli accertamenti sulle cause del cedimento sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per stabilire eventuali responsabilità e valutare ulteriori interventi di consolidamento.

Foto Soraweb

