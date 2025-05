Crociera cancellata, Codici diffida Msc per pratiche scorrette. L’associazione chiede rispetto per i diritti dei passeggeri

L’associazione Codici ha inviato una formale diffida alle società Msc Crociere S.A. e Msc Crociere S.p.A. per le gravi violazioni riscontrate a seguito della cancellazione improvvisa della crociera della nave Sinfonia dal 12 al 19 aprile, comunicata ai passeggeri poche ore prima della partenza. Stando alle segnalazioni raccolte ed all’analisi della documentazione contrattuale, Msc ha offerto rimborsi tardivi e voucher non rimborsabili, in palese violazione del Codice del Turismo, del Codice del Consumo e delle proprie Condizioni Generali di Vendita. “Non si può pensare di cancellare una vacanza programmata da mesi, a meno di un giorno dalla partenza, e liquidare i passeggeri con un voucher non rimborsabile. È una pratica inaccettabile, vessatoria e contraria alla legge”, dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici.

La diffida si basa in particolare sulle violazioni del Codice del Turismo, che impone all’organizzatore il rimborso entro 14 giorni e l’obbligo di corrispondere un indennizzo supplementare, delle Condizioni Generali Msc, che prevedono un indennizzo pari al 100% del pacchetto in caso di recesso del vettore negli ultimi 5 giorni, oltre alle palesi violazioni del Codice del Consumo relative alle pratiche commerciali scorrette e alle clausole vessatorie. Codici ha pertanto diffidato Msc a cessare immediatamente tali pratiche scorrette ed a fornire un rimborso completo in denaro, unitamente all’indennizzo contrattuale spettante, riservandosi di adire l’Autorità Giudiziaria per coloro che hanno subito la cancellazione e l’imposizione di condizioni restitutorie contrarie al dato normativo e contrattuale. “Stiamo valutando anche un’azione legale collettiva – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici –, affinché venga fatta piena giustizia per i consumatori danneggiati. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per questa cancellazione, che ha determinato danni economici e morali. In molti, infatti, avevano già preso le ferie, sostenuto costi di viaggio e preparato nei dettagli questa vacanza, tra l’altro particolarmente onerosa”.

L’associazione ha chiesto a Msc di conformarsi alla normativa, minacciando di adire le vie legali in sede inibitoria e di azione collettiva. L’associazione invita tutti i passeggeri colpiti dalla cancellazione della crociera con Msc Sinfonia dal 12 al 19 aprile a segnalare il proprio caso telefonando allo 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

foto archivio