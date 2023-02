Croce Rossa Italiana Lavora con noi: posizioni aperte

Nuove opportunità di lavoro con la Croce Rossa Italiana.

La CRI seleziona personale per assunzioni su tutto il territorio italiano.

Vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi per lavorare nella Croce Rossa Italiana.

LA CRI – ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

L’Associazione della Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato operante sul territorio italiano, con sede principale in Via Ramazzini n. 31 – 00187 Roma. La CRI ha lo scopo di offrire assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Opera sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. É un’organizzazione volontaria, neutrale ed indipendente. La Croce Rossa Italiana conta, oggi, oltre 150mila volontari, distribuiti in 1460 sedi sul territorio nazionale.

CROCE ROSSA ITALIANA OFFERTE DI LAVORO

Gli interessati alle opportunità di lavoro Croce Rossa Italiana possono valutare le posizioni aperte in questo periodo che presentiamo di seguito. Ecco le figure ricercate al momento e le ultime offerte di lavoro CRI pubblicate, per le quali è possibile candidarsi:

LABORATORIO CENTRALE – MEDICI SPECIALISTI

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea in Medicina e Chirurgia, il candidato ideale è iscritto all’ordine dei Medici e possiede una specializzazione in Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Medicina Generale, Odontoiatria, Pediatria, Pneumologia o Scienza dell’alimentazione dietetica. Il medico sa inoltre utilizzare la strumentazione solitamente impiegata per le visite e gli accertamenti di branca e possiede almeno 2 anni di attività ambulatoriale come medico specialista presso altra struttura privata e/o convenzionata.

JUNIOR DATA ANALYST

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea in Statistica, Matematica, Informatica o altre materie scientifiche, esperienza nel ruolo e ottime competenze competenze informatiche nella manipolazione e visualizzazione dei dati, anche attraverso la realizzazione di report e la costruzione di dashboard.

Candidatura: entro le ore 12.00 del 3 marzo 2023.

OFFICER OPERATIONS E FACILITY – COMITATO REGIONALE BASILICATA

Sede di lavoro: Potenza

Requisiti: laurea triennale in in discipline scientifiche (architettura, ingegneria, protezione civile o affini) e comprovata esperienza almeno triennale in ruoli analoghi all’interno di enti pubblici e/o privati oppure, alternativamente, diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra oppure di perito tecnico oppure di ragioneria ed almeno 7 anni di esperienza.

Candidature: entro le ore 12.00 del 12 marzo 2023.

OFFERTE DI LAVORO DATABASE CRI

La Croce Rossa Italiana, tramite i suoi database CRI, costituisce elenchi di professionisti e personale qualificato disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Nello specifico al momento sono aperte le selezioni per le seguenti figure professionali:

Assistente Sociale;

Biologo;

Caseworker RFL;

Coordinatore Migrazioni;

Infermieri;

International Cooperation;

Mediatori Culturali;

Medici;

Personale dei Centri di Accoglienza e Sorveglianza Sanitaria per Persone Migranti;

Psicologi.

OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO

Vi ricordiamo che, durante tutto l’anno, la CRI raccoglie le candidature di aspiranti Volontari Croce Rossa Italiana. Per diventare Volontario CRI occorre frequentare un apposito corso di formazione, conseguendo il relativo attestato di partecipazione, e superare un apposito esame. I candidati interessati vengono contattati non appena è disponibile un percorso formativo, per assistere ad una presentazione gratuita dello stesso.

Per candidarsi come Volontari è possibile consultare questa pagina.

COME CANDIDARSI, CROCE ROSSA ITALIANA LAVORA CON NOI

Per candidarsi è necessario visitare questa pagina riservata al recruiting Croce Rossa Italiana, CRI Lavora con noi. La stessa viene costantemente aggiornata con le ricerche in corso, alle quali è possibile rispondere inviando il curriculum vitae dopo essersi registrato alla piattaforma In-Recruiting. Selezionando ciascuna offerta di lavoro è possibile accedere alla relativa scheda. All’interno della stessa sono riportate tutte le informazioni dettagliate sulla posizione aperte e sui requisiti richiesti ai candidati. Vengono indicati, inoltre, anche i termini di scadenza per la ricezione delle candidature.

Fonte ticonsiglio.com foto archivio