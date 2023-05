Croce Rossa Italiana Lavora con noi: posizioni aperte

Nuove opportunità di lavoro con la Croce Rossa Italiana.

La CRI seleziona personale per assunzioni su tutto il territorio italiano.

Vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi per lavorare nella Croce Rossa Italiana.

LA CRI – ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

L’Associazione della Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato operante sul territorio italiano, con sede principale in Via Ramazzini n. 31 – 00187 Roma. La CRI ha lo scopo di offrire assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Opera sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. É un’organizzazione volontaria, neutrale ed indipendente. La Croce Rossa Italiana conta, oggi, oltre 150mila volontari, distribuiti in 1460 sedi sul territorio nazionale.

CROCE ROSSA ITALIANA OFFERTE DI LAVORO

Gli interessati alle opportunità di lavoro Croce Rossa Italiana possono valutare le posizioni aperte in questo periodo che presentiamo di seguito. La Croce Rossa Italiana, tramite i suoi database CRI, costituisce elenchi di professionisti e personale qualificato disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Al momento sono aperte diverse selezioni ed è possibile candidarsi per essere inseriti negli elenchi di professionisti della Croce Rossa Italiana. Vediamo quali sono le figure professionali ricercate e tutte le ultime offerte di lavoro CRI aperte.

MEDIATORI CULTURALI

Sede di lavoro: Roma oppure altre destinazioni

La selezione è rivolta a candidati con diploma e qualifica professionale di mediatore interculturale. Serve conoscenza della lingua inglese e/o francese ed è preferibile anche la conoscenza della lingua araba. I candidati ideali hanno esperienza in attività di mediazione culturale presso progetti di accoglienza per persone migranti in Italia e/o presso attività di risposta umanitaria sul campo (es: assistenza agli sbarchi); esperienza nell’organizzazione di attività ed eventi di informazione, integrazione e di inclusione; esperienza in attività di mediazione culturale. Si richiede flessibilità ad effettuare spostamenti sul territorio.

INFERMIERI

Sede di lavoro: varia in base all’incarico proposto

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) cerca costantemente infermieri da inserire nel database CRI del personale infermieristico con l’obiettivo di costituire un elenco di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Sono valutate positivamente precedenti esperienze lavorative nel campo infermieristico. Viene proposto un contratto di tipo libero professionale e la durata del lavoro varia in funzione dell’incarico proposto.

CASEWORKER RFL

Sede di lavoro: da definire in base alle esigenze

Il Servizio di Restoring Family Links (RFL) della Croce Rossa Italiana opera al fine di ristabilire e mantenere i contatti con i familiari di cui si sono perse le tracce a seguito di conflitti, calamità naturali, migrazioni ed altre situazioni di carattere umanitario. La figura professionale assicura la prevenzione di separazioni familiari, la segnalazione di separazioni avvenute durante il percorso migratorio delle persone assistite, la raccolta/consegna di messaggi da recapitare a familiari, l’erogazione di servizi di connettività per il ristabilimento ed il mantenimento dei contatti familiari. La selezione è rivolta a laureati con conoscenza della lingua inglese e/o francese, preferibile arabo. Serve inoltre padronanza del pacchetto Office e conoscenza del target e del contesto giuridico di riferimento (persone migranti soccorse in mare o giunte sul territorio in modo autonomo, anche attraverso flussi terrestri).

ASSISTENTE SOCIALE

Sede di lavoro: da definire in base alle esigenze

La CRI cerca costantemente assistenti sociali per tenere sempre aggiornato il suo elenco di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. La selezione è rivolta a candidati con Laurea in Scienze del Servizio Sociale o equivalente e iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali. L’inserimento è di tipo libero professionale e la durata del contratto varia in funzione dell’incarico proposto.

PERSONALE CENTRI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA MIGRANTI

Sede di lavoro: da definire in base alle esigenze

La Croce Rossa Italiana cerca professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità, per le attività e i servizi dei Centri di Accoglienza Migranti e dei Centri di Sorveglianza Sanitaria rivolti a persone migranti. Le figure professionali ricercate sono: operatori dell’accoglienza, operatori minuto mantenimento, psicologi, cuochi, addetti amministrativi, operatori legali, direttori. Il contratto di lavoro è autonomo oppure parasubordinato e la durata varia in base al tipo di incarico, così come la retribuzione.

MEDICI

Sede di lavoro: Roma oppure altre sedi

La CRI cerca continuamente medici da inserire nel proprio elenco di professionisti da impiegare in caso di necessità e disponibili al pronto impiego. I medici fanno riferimento all’U.O. Servizi Sanitari / Direzione di Area Operazione Emergenza e Soccorsi. Il contratto di lavoro è di tipo libero professionale e la durata varia in funzione del tipo di incarico.

PSICOLOGI

Sede di lavoro: da definire in base all’incarico proposto

Sempre con lo scopo di costituire un elenco di professionisti disponibili a lavorare in caso di necessità, la Croce Rossa Italiana cerca psicologi, possibilmente con esperienza. Richiesta Laurea magistrale in psicologia nella classe LM 51 e iscrizione all’albo degli psicologi. Viene proposto un contratto di tipo libero professionale la cui durata varia in base alle esigenze.

BIOLOGI

Sede di lavoro: Roma oppure altre sedi

La CRI cerca biologi con l’obiettivo di costituire un elenco di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Richiesta Laurea in Scienze biologiche e iscrizione all’Albo professionale. Vengono valutate positivamente le precedenti esperienze professionali. In base alle necessità, i candidati più idonei vengono contattati per un colloquio. L’inserimento avviene con un contratto di tipo libero professionale.

OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO

Vi ricordiamo che, durante tutto l’anno, la CRI raccoglie le candidature di aspiranti Volontari Croce Rossa Italiana. Per diventare Volontario CRI occorre frequentare un apposito corso di formazione, conseguendo il relativo attestato di partecipazione, e superare un apposito esame. I candidati interessati vengono contattati non appena è disponibile un percorso formativo, per assistere ad una presentazione gratuita dello stesso.

Per candidarsi come Volontari è possibile consultare questa pagina.

COME CANDIDARSI, CROCE ROSSA ITALIANA LAVORA CON NOI

Per candidarsi è necessario visitare questa pagina riservata al recruiting Croce Rossa Italiana, CRI Lavora con noi. La stessa viene costantemente aggiornata con le ricerche in corso, alle quali è possibile rispondere inviando il curriculum vitae dopo essersi registrato alla piattaforma In-Recruiting. Selezionando ciascuna offerta di lavoro è possibile accedere alla relativa scheda. All’interno della stessa sono riportate tutte le informazioni dettagliate sulla posizione aperte e sui requisiti richiesti ai candidati. Vengono indicati, inoltre, anche i termini di scadenza per la ricezione delle candidature.

