Cristina Verro aderisce all’associazione Volume del Presidente Pompeo

Nuovo ingresso nell’associazione Volume del presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo. Ad aderire stavolta è Cristina Verro, attuale presidente del Consiglio del Comune di Veroli, amministratrice con un curriculum politico già assai importante alla spalle nonostante la giovane età.“Ho aderito all’Associazione “Volume” – annuncia la Verro – una realtà nuova, entusiasmante, piena di progetti e di idee. Una realtà di uomini e donne che vogliono mettersi insieme per confrontare i propri ideali e le proprie voci in ambito culturale e sociale. L’ho fatto con grande entusiasmo spinta anche dal rapporto di reciproca stima che mi lega ad Antonio Pompeo”.Continua la Verro: “I miei 15 anni di lavoro negli istituti scolastici di Ferentino mi hanno permesso di confrontarmi con lui in più occasioni trovando sempre competenza, professionalità e disponibilità. Sono pronta per questa nuova avventura: daremo insieme ancora più volume alle voci che ascolto ogni giorno nel mio territorio”.Cresce dunque l’associazione, con ingressi importanti, una ramificazione capillare sull’intera provincia e a settembre sicuramente ci saranno ulteriori novità e iniziative.

comunicato stampa