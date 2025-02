Cristian Fierabracci soddisfatto del primo RaceWeekend della Stagione

Il debutto in gara con il nuovo Team ( AMMotorsport) è stato buono per il pontino Cristian Fierabracci.

Lo scorso fine settimana sul Circuito Internazionale Valle del Liri si è svolto il primo appuntamento della Coppa Italia Zona 4. Al via Fierabracci come abbiamo raccontato all’inizio del Comunicato per lui un buon inizio di Campionato.

Pole Position sfiorata per pochissimo. Gara 1 causa contatto perde qualche posizione..termina 5°.

Gara 2 sale sul podio Terzo e firma il BEST LAP.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Cristian Ecco il suo commento.

Il primo weekend di gara della stagione è stato incredibile.

Fin dall’inizio abbiamo mostrato un ottimo passo e infatti abbiamo mancato la pole position per soli 40 millesimi. Un contatto in gara 1 mi ha fatto perdere alcune posizioni ma sono riuscito a risalire fino al 5° posto. Prima di gara 2 sapevo che meritavamo molto di più per tutto il nostro impegno e infatti dopo una gara meravigliosa siamo saliti sul podio mancando le prime due posizioni solo per un paio di decimi di secondo.

Un grande ringraziamento a tutta la mia famiglia, ai miei meccanici (mio papà ) Marco Dantoni per il super materiale e drcsportmanagement per il supporto.

Testa alla prossima.

Comunicato stampa DRCsportmanagement.it

📷 Foto Staff